GPW: wzrosty większości indeksów, spadki spółek energetycznych

WIG20, pomimo negatywnego sentymentu na parkietach zachodnioeuropejskich, na zamknięciu środowej sesji znalazł się nad kreską, podobnie reszta głównych indeksów, oprócz mWIG40. Przecenie uległy akcje spółek energetycznych. Wśród blue chipów najbardziej zwyżkował mBank, a spadał CD Projekt.

WIG20 na zamknięciu wzrósł o 0,41 proc. do 2.354,54 pkt., mWIG40 spadł o 0,16 proc. do 4.053,43 pkt., sWIG80 zyskał 0,32 proc. do 11.009,03 pkt., a WIG wzrósł o 0,25 proc. do 59.707,73 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 827 mln zł, z czego 635 mln zł na spółkach z WIG20.



Na zachodnioeuropejskich parkietach negatywne nastroje. W chwili zamknięcia na warszawskiej giełdzie CAC zniżkował o 1,1 proc., FTSE spadał o 0,2 proc., a DAX szło w dół o 1 proc.



Wśród blue chipów najmocniej spadał CD Projekt (-3,7 proc.).



Najbardziej zwyżkował natomiast mBank, o 4,17 proc.



W dół poszły akcje spółek energetycznych, indeks WIG-Energia zniżkował o 1,65 proc. Tauron spadał o 1,66 proc., PGE o 2 proc., a należąca do mWIG40 Enea spadała o 2,25 proc. Wyjątkiem była PGE, która wzrosła o 0,41 proc.



PGE poinformowała w komunikacie, że w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 zakontraktowała łącznie nie mniej niż 7.062 MW obowiązku mocowego. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Aukcja zakończyła się w 7. rundzie. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok.



W pierwszej aukcji głównej na rynku mocy, na rok dostaw 2021, która odbyła się 15 listopada, cena zamknięcia była wyższa, wyniosła 240,32 zł/kW/rok.



Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych.



Z kolei Tauron szacuje po drugiej aukcji mocy, że przychody grupy z rynku mocy w 2022 roku mogą sięgnąć od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł.



Enea poinformowała w komunikacie, że jest wstępnie zainteresowana sprzedażą udziałów w spółce PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. Wcześniej podobne deklaracje złożyli pozostali mniejszościowi udziałowcy PGE EJ, czyli Tauron i KGHM. Enea posiada 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1.



Na szerokim rynku zwyżkował kurs Polimexu Mostostal (+6,51 proc.), Forte (+6,44 proc.), Dino Polska (+2,09 proc.) i Brastera (+21,53 proc.).



Kurs Kruka spadł o 4,23 proc. Nowa strategia spółki zakłada średni roczny wzrost zysku netto o około 13 proc. Do 2024 roku zysk ma wzrosnąć do około 700 mln zł z 295 mln zł wypracowanych w 2017 roku. Windykator poinformował również, że wydatki grupy na zakup wierzytelności wzrosną do 2024 roku ponad dwukrotnie: wzrost ten ma być wyższy niż dynamika poprawy zysków w tym okresie.



Amerykańskie rynki akcji są nieczynne w środę z powodu narodowego dnia żałoby - w hołdzie dla zmarłego 41. prezydenta USA George'a H.W. Busha.