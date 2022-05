Gra na zrównanie euro z dolarem najpopularniejsza wśród funduszy hedgingowych

Agencja pisze, że to najpopularniejsza pozycja na rynku opcji walutowych wśród zakładów na dalsze osłabienie euro. Wycena sugeruje, że rynek widzi obecnie 50 proc. szansę, że parytet euro i dolara zostanie osiągnięty w okresie najbliższych 12 miesięcy. Bloomberg zwraca uwagę, że fundusze oceniają sytuację inaczej niż banki, których analitycy prognozują na koniec roku 1,11 USD za euro. Jednak po tym jak wspólna waluta osłabła już w tym roku o 7 proc. do 1,05 USD za euro coraz więcej banków zaczęło zabezpieczać swoje pozycje.

- Euro jest procykliczną walutą, a cykl nie wygląda dobrze. Nie możemy wykluczyć parytetu EUR/USD w tym roku – mówi Chris Turner, strateg ING Groep, cytowany przez agencję Bloomberg.

Ekonomiści polskiego ING oceniają jednak, że kurs EUR/USD przez dużą część drugiego i trzeciego kwartału utrzyma się raczej bliżej poziomu 1,05, choć ryzyko dojścia do 1,035 uznają za wysokie. Ich zdaniem inflacja w USA może być już za szczytem, a Fed doprowadzi główną stopę procentową do ponad 3 proc. na przełomie roku. Europejski Bank Centralny zacznie natomiast swój cykl podwyżek raczej dopiero pod koniec roku, biorąc np. pod uwagę ryzyko zatrzymania importu gaz do dużych gospodarek Unii Europejskiej i związanej z tym recesji.

Eksperci ING Banku Śląskiego uważają, że jeśli dolar względem euro wyhamuje na poziomie 1,05, to kurs EUR/PLN wróci do około 4,7 zł.

“Podkreślamy, że zmniejszenie skali ostatniej podwyżki przez RPP nie oznacza szybkiego końca cyklu. Naszym zdaniem większość czynników inflacyjnych, jakie wymienił w kwietniu prezes NBP Adam Glapiński jako uzasadnienie podwyżki o 100 pkt baz. przybrała tylko na sile” - napisali ekonomiści w raporcie z 10 maja.

Wyższy poziom stóp NBP oznacza szybsze zejście kursu EUR/PLN w dłuższym terminie.

“Gdy sytuacja na rynkach się uspokoi kurs EUR/PLN prawdopodobnie przesunie się poniżej 4,60 zł, szczególnie, że wzrostu stóp w Europie spodziewamy się dopiero w drugiej połowie roku. W naszej ocenie para może zbliżyć się do 4,50 zł już na przełomie kwartału, wraz z zakładanym spadkiem napięć związanych z wojną. Dużym wsparciem dla złotego byłoby odblokowanie KPO (z którego środki zostałyby wymienione na złote na rynku). Brak jednak sygnałów, aby postęp w negocjacjach był istotny” - dodają ekonomiści banku.