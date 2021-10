Grecki rząd przedstawił w poniedziałek projekt budżetu na 2022 rok. Spodziewa się, że dzięki ponownemu rozkwitowi turystyki PKB wzrośnie o 4,5 proc., pisze Reuters.

Niedawno greckie władze zrewidowały w górę także prognozę wzrostu PKB na ten rok - z 5,9 do 6,1 proc. W piątek agencja Fitch podała, że lepsze niż oczekiwano wyniki gospodarcze Grecji w pierwszych sześciu miesiącach skłoniły ją do zrewidowania w górę całorocznej prognozy wzrostu do 6,0 proc.

„Gospodarka odzyskała już ponad dwie trzecie utraconego PKB w ciągu jednego roku, mimo że działalność gospodarcza w pierwszych dwóch kwartałach nadal podlegała restrykcjom“ - powiedział minister finansów Christos Staikouras. Projekt budżetu na przyszły rok zakłada, że deficyt wyniesie 0,9 proc. Dług publiczny ma spaść rok do roku ze 197,9 do 190,4 proc. PKB, a stopa bezrobocia z 16 do 14,3 proc.