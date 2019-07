Grecja: Wybory parlamentarne wygrywa Nowa Demokracja

Liberalno-konserwatywna Nowa Demokracja (ND) wygrała niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji - wynika z badań exit poll, przeprowadzonych przez prywatne stacje telewizyjne.

Będące do tej pory w opozycji ugrupowanie poparło według exit poll ok. 38-42 proc. głosujących. ND, jak wynika z badań, zdobędzie ok. 155-167 miejsc w 300-osobowym parlamencie, co pozwoli jej na samodzielne sprawowanie władzy.



Liderem ND jest 51-letni Kyriakos Micotakis, syn byłego premiera i brat byłej minister spraw zagranicznych.