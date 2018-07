Greenpeace: rurociągi naftowe w Rosji zużyte w 50-70 proc.

Rosyjski oddział organizacji ekologicznej Greenpeace szacuje, że stopień zużycia rurociągów naftowych w Rosji wynosi 50-70 proc. - informuje w środę portal Radio Swoboda. Zdaniem Greenpeace przez przerdzewiałe rury należące do koncernu Rosnieft wycieka ropa.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Greenpeace zorganizował wyjazd dla dziennikarzy pod hasłem "Dziurawe rury", by mogli ocenić skalę wycieków ropy w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym na Syberii. Pierwszy wyciek ropy zaobserwowano dwie godziny drogi od głównego miasta okręgu - Surgutu.



Zdaniem Greenpeace'u każdego roku Rosnieft powinien przeznaczać na wymianę ropociągów ok. 200 mld rubli (ok. 12 mln zł) więcej.



Z oficjalnych danych Federalnej Służby Nadzoru nad Eksploatacją Surowców Naturalnych (Rosprirodnadzoru) wynika, że w ubiegłym roku w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym doszło do 3 496 awarii ropociągu Rosnieftu, czyli dochodziło do ok. 10 wycieków dziennie. Łącznie ropa wyciekła na 3,5 tys. ha terenu.