Greenspan: nie ma bariery dla spadku rentowności obligacji USA poniżej zera

Były wieloletni szef Fed, Alan Greenspan powiedział, że nie byłby zdziwiony gdyby rentowności obligacji USA spadły poniżej zera. A jeśli tak się stanie, to nie będzie to aż tak ważne.

- Na rynku obligacji jest międzynarodowy arbitraż, który przyczynia się do spadku rentowności długoterminowych obligacji USA – powiedział Greenspan, który kierował Fed w latach 1987-2006. - Nie ma bariery dla spadku rentowności obligacji USA poniżej zera. Ale zero nie ma żadnego znaczenia poza tym, że jest to pewien poziom – dodał.

Na świecie coraz więcej obligacji ma ujemną rentowność. Joachim Fels, globalny doradca ekonomiczny Pacific Investment Management Co. (Pimco) mówił niedawno, że może być to wyniki zmian demograficznych, m.in. wydłużenia oczekiwanej długości życia i starzenia się społeczeństw, które oznaczają wzrost oszczędności i przykładanie większej wartości do przyszłej konsumpcji niż obecnych wydatków. 93-letni Greenspan powiedział, że opinia Felsa wydaje się dość prawdopodobna. Jest jednak przekonany, że ujemne rentowności obligacji nie staną się trwale nową rzeczywistością.

