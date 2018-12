Gróbarczyk: mam nadzieję, że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną

Szef MGMiŻŚ Marek Gróbarczyk ma nadzieję, "z dużą dozą pewności", że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną. Według niego w tym roku polskie porty mogą przekroczyć historyczny rekord przeładunków - 100 mln ton.

Gróbarczyk spotkał się w środę z dziennikarzami w celu podsumowania trzech lat działalności resortu.

"Faktycznie największym sukcesem, który wynika również z koniunktury, jest oczywiście rozwój naszych portów. Te 87 mln to przeładunków (w 2017 r - PAP) jest ogromnym rekordem i daje ogromne szanse na rozwój portów. Zakładam, że w tym roku przekroczymy 100 milionów ton przeładunku we wszystkich portach, ale nie uprzedzajmy faktów. Został faktycznie jeden miesiąc, zbliżamy się do tej liczby i miejmy nadzieję, że ją osiągniemy" - powiedział minister.

Dodał, że port w Gdańsku już przekroczył 40 mln ton i ubiegłoroczny wynik. W prezentacji resortu poinformowano, że zeszłoroczny wynik 87 mln ton ładunków był o 8,7 proc. wyższy niż w 2016 r. Gróbarczyk zaznaczył, że notowane z roku na rok wzrosty przeładunków mają ogromny wpływ na budżet państwa, bowiem z tytułu ceł do budżetu państwa tylko z działalności portowej trafia blisko 25 mld zł. "Ten zastrzyk gotówki jest bardzo ważny i utrzymywanie tego trendu ma być cały czas podtrzymywane" - mówił minister.

Minister zwrócił uwagę na "sztandarową inwestycję" - przekop Mierzei Wiślanej. "Mam gorącą nadzieję, że już za kilka tygodni, więc jeszcze w grudniu, będziemy mogli poinformować o tym, że został uruchomiony przetarg na budowę i na wyłonienie wykonawcy kanału żeglugowego" - mówił Gróbarczyk. "Ale nie uprzedzajmy faktów" - zastrzegł. Pytany przez PAP, czy to tylko jego nadzieja, czy też przetarg zostanie ogłoszony, odpowiedział, że ma nadzieję "z dużą dozą pewności".

Z danych ministerstwa wynika, że w 2018 r. odbyły się prace przygotowawcze. "Do końca roku zostanie wydana decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę i zostanie ogłoszony przetarg" - czytamy w prezentacji ministerstwa. MGMiŻŚ wskazuje, że zakończenie robót budowlanych i "oddanie do użytkowania kanału żeglugowego planowane jest na 2022 rok".

Zgodnie z informacjami MGMiŻŚ podstawą realizacji inwestycji jest Uchwała Rady Ministrów z 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego o nazwie "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w latach 2016-2022". Celem programu - zaznacza resort - jest zapewnienie bezpieczeństwa i obronności w regionie poprzez otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne.

Kanał żeglugowy ma doprowadzić także do zniesienia istniejących barier infrastrukturalnych, które ograniczają rozwój północno-wschodniej części Polski - informuje MGMiŻŚ. Według resortu jego realizacja będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków.

Gróbarczyk dodał, że jeszcze w tym roku zakończy się proces projektowy dotyczący modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. "Od przyszłego roku zacznie się już pogłębianie tego toru" - powiedział.

Minister mówił o przeszłości i przyszłości żeglugi morskiej. "Mamy bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej jednostki, chociaż po przejęciu przez nas rządów to przedsiębiorstwo państwowe odnotowało blisko 730 mln zł straty za rok 2015-2016. A już rok później po zmianach organizacyjnych, wprowadzeniu programu oszczędnościowego, naprawczego, PŻM osiągnęła wynik dodatni, a w przyszłym roku już zanotuje zysk, który pozwoli jej na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, czyli budowy nowych statków" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że ma to znaczenie dla przemysłu stoczniowego. Przypomniał, że kierowany przez niego resort podpisał list intencyjny z MON i ogólną umowę w sprawie przekazania aktywów stoczniowych pod nadzór MGMiŻŚ. "W tym roku zakładamy, że to jest Stocznia Gryfia oraz SPP Stocznia Szczecińska. 20 grudnia zostanie podpisana umowa ostateczna przekazująca nam te aktywa. To łączy się też z całym procesem inwestycyjnym, czyli rozpoczęciem budowy pierwszego +ro-paxa+ (rodzaj statku - PAP)" - powiedział.

Poinformował, że obecnie w stoczni jest prowadzona ewaluacja wraz z armatorem przedstawionego projektu. "Jeśli on zostanie zaakceptowany przez armatora, to droga otwarta ku temu, aby rozpocząć już budowę tego promu. Po korekcie harmonogramu jesteśmy cały czas zgodnie z terminami wykonania" - podkreślił.

W przedstawionej podczas spotkania prezentacji wskazano, że "mimo modyfikacji projektowych końcowy termin przewidywany na przełomie 2020 i 2021 r. jest niezagrożony". Wyjaśniono, że w marcu 2017 r. Polska Żegluga Bałtycka podpisała kontrakt na budowę promu pasażersko-samochodowego z Morską Stocznią Remontową Gryfia; w czerwcu 2017 r. położono stępkę pod budowę jednostki. W 2018 r. zmieniono założenia projektowe promu, tak aby spełniał warunki konkurencyjności na rynku. "Ukończenie projektu techniczno-klasyfikacyjnego to koniec stycznia 2019 r. Mimo modyfikacji projektowych końcowy termin przewidywany na przełomie 2020 i 2021 r. jest niezagrożony" - napisano.

Nowy prom, jak deklaruje MGMiŻŚ, ma pozwolić na podniesienie jakości i standardów oraz bezpieczeństwa morskiego w obsłudze pasażerów oraz samochodów ciężarowych. Oznacza to zwiększenie liczby nowych miejsc pracy dla załóg pływających - podano. Prom ma być najnowocześniejszą jednostką pływającą na wodach Morza Bałtyckiego. "Pozwoli na zwiększenie ilości rejsów na linii Polska-Skandynawia, co będzie odpowiedzią na dynamiczny wzrost przewozów pasażerskich i ładunkowych" - napisano.

Gróbarczyk wskazał ponadto na inwestycyjne plany portów polskich. Wyjaśnił, że inwestycyjne plany realizują: Gdańsk - Port Centralny; Gdynia - Port Zewnętrzny; Świnoujście - terminal kontenerowy.