Gróbarczyk: nowe prawo o portach zewnętrznych przyspieszy ich powstanie

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, którym zajmą się posłowie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ma przyspieszyć powstanie Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu - mówił PAP minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

"Ze względu na to, że ustawa jest już w Sejmie to mamy nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu zostanie przyjęta. Ta ustawa ma bardzo duże znaczenie dla nas ze względów organizacyjnych, ponieważ proces przygotowania inwestycji, które zostaną przeprowadzone w portach w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu będzie krótszy o kilka lat" - powiedział Gróbarczyk.



Minister wyjaśnił, że projekt nowych przepisów, który został przygotowany w resorcie gospodarki morskiej, wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.



"Bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu wyniósłby około 7 lat, ale dzięki nowym przepisom skróci się do 3-4 lat" - powiedział szef resortu gospodarki morskiej.



"Proces formalno-prawny jest najbardziej uciążliwy. Znamy tę sytuację z przygotowania przekopu Mierzei Wiślanej. Nie rozpoczęlibyśmy tej budowy jeszcze przez najbliższe dwa lata gdyby nie specustawa" - dodał.



Minister przyznał, że wszystkie trzy inwestycje, których powstanie ma przyspieszyć specustawa, będą wymagały znalezienia partnerów, którzy zostaną operatorami w nowych przystaniach.



"My przygotowujemy infrastrukturę zewnętrzną, dostępową, natomiast te inwestycje będą realizowane w oparciu o kooperację z konkretnymi firmami przeładunkowymi, czyli z biznesem, który przejmie tereny jako operator" - wyjaśnił Gróbarczyk.



Minister poinformował, że rozbudowa portowych zdolności przeładunkowych w Polsce jest koniecznością, gdyż cały czas rosą przeładunki w polskich portach.



"Tylko w pierwszej połowie tego roku w gdańskim głębokowodnym terminalu kontenerowym przeładunki wzrosły o 16 proc. Pozostałe porty też wykazują wzrosty, dlatego ta ustawa jest potrzebna i jak najbardziej na czasie jeśli chodzi o rozpoczęcie inwestycji" - dodał Gróbarczyk.



Szaf resortu gospodarki morskiej przypomniał, że największą inwestycją, która powstanie w oparciu o specustawę, będzie Port Centralny w Gdańsku, którego koszt może sięgnąć 12 mld zł. Z kolei Port Zewnętrzny w Gdyni ma kosztować 4-5 mld zł, a koszt głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu to 2-2,5 mld zł.



Gróbarczyk powiedział, że bezpośrednio po podpisaniu ustawy przez prezydenta zarządy będą mogły rozszerzyć granice portów i nie będą z taką decyzją musiały czekać na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. "To otworzy cały proces inwestycyjny" - podkreślił.