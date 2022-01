Grupa Aebi Schmidt zatrudni blisko 100 osób w centrum usług w Katowicach

Wyspecjalizowana w produktach i usługach oczyszczania oraz utrzymania dróg i terenów zielonych międzynarodowa Grupa Aebi Schmidt zatrudni blisko 100 osób w nowym Centrum Usług Korporacyjnych w Katowicach - wynika z informacji inwestora.

"Naszym celem jest zapewnienie zasobów do dalszej standaryzacji i automatyzacji procesów. Tworzymy zespół, w którym znajdzie pracę 100 osób z działów finansów, IT, obsługi zakupowej czy innych" – poinformował szef Centrum Usług Korporacyjnych Wojciech Puch, cytowany we wtorkowym komunikacie firmy.