Hyundai Engineering wykonawcą kluczowego projektu Polimery Police

Zarząd PDH Polska, spółki celowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, i Grupy Azoty zatwierdził ostateczny wybór koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnego Polimery Police - podała w czwartek Grupa.

"Zarząd PDH Polska S.A. (PDH) 18 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy projektu Polimery Police w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową w kwocie 992,8 mln euro netto w zakresie podstawowym. Wybór partnera został także pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PDH" - czytamy w czwartkowym komunikacie.



Jak dodano, spółka zgodnie z harmonogramem realizuje kolejne etapy kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnego.



"Koncepcja projektu Polimery Police powstała w odpowiedzi na zwiększony popyt rynkowy na polipropylen. Dzięki temu dywersyfikujemy się wobec cykli koniunkturalnych oraz trendów rynkowych" - podkreślił cytowany w czwartkowym komunikacie prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupy Azoty Wojciech Wardacki.



Wardacki dodał, że Grupa Azoty w wyniku realizacji planowanej inwestycji oczekuje "istotnej dywersyfikacji sprzedaży i wzrostu udziały segmentu tworzyw sztucznych" do ponad 30 proc. skonsolidowanych przychodów w 2024 roku - poprzez wzrost sprzedaży o ok. 2,5 mld zł wobec poziomu z 2017 r. (bez uwzględnienia rezultatów przejętej spółki Compo Expert).



Zarząd PDH Polska zakłada, że całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro (kwota obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów).



Z kolei całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy i rezerwami "wymaganymi w formule project finance" nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro - podano.



"Dodatkowo w związku z realizacją Projektu po stronie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesienia bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny Zarządu Polic, nie przekraczającej 100 mln zł" - czytamy.



Jak zaznaczył Wardacki, podjęcie "kluczowych decyzji korporacyjnych przez organy PDH Polska" przybliża firmę do kolejnych istotnych etapów realizacji projektu, w tym planowanego w II kwartale 2019 r. podpisania finalnej umowy z Hyundai Engineering.



"Wspólnie z wybranym wykonawcą, liczymy na rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2020 roku. W naszej ocenie łączna wartość nakładów może okazać się niższa wobec zakładanej kwoty 1,52 mld euro, która stanowi maksymalną wartość projektu, obejmującą także niezbędne rezerwy na ryzyka i koszty finansowania w okresie budowy" - wskazał Wardacki.



Jak podkreśla Grupa, ostateczny wybór koncernu Hyundai Engineering to kolejny krok po wstępnym wyborze oferenta w marcu br. "Jednocześnie 12 kwietnia 2019 r. PDH Polska otrzymała wstępne deklaracje w zakresie inwestycji kapitałowej (listy intencyjne) podpisane przez Hyundai Engineering oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation w zakresie wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska, odpowiednio do kwot 80 i 50 mln dol." - dodano.