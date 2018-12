Grupa Azoty otworzyła laboratorium za 13 mln złotych

W kędzierzyńsko-kozielskich zakładach Grupy Azoty ZAK otwarto Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych.

Jak poinformowała Anna Bojeczko z biura prasowego spółki, koszt projektu to około 13 mln zł.



Działające na terenie kędzierzyńsko-kozielskiej spółki Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych ma być wzmocnieniem potencjału badawczo-rozwojowego firmy. Na uruchomienie projektu spółka otrzymała 2,8 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.



Na rzecz działalności nowej jednostki badawczej zaadaptowano dwa budynki. W pierwszym odbywać się będzie przygotowywanie próbek – mieszanek tworzyw z plastyfikatorami, wytworzonych w kędzierzyńskiej Jednostce Biznesowej Oxoplast. Drugi obiekt przeznaczono na organizację laboratoriów, gdzie uzyskane próbki będą poddawane specjalistycznym badaniom. Na potrzeby Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych kupiono aparaturę i wyposażenie o wartości 8 mln zł oraz przeprowadzono szkolenia dla przyszłej kadry.



"Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych daje nam możliwość odtworzenia w skali laboratoryjnej procesu produkcyjnego, stworzenia materiałów do badań i przeprowadzenia zaawansowanych testów. Dysponując tak bogatym zapleczem jesteśmy w stanie zaoferować klientom produkty dostosowane do ich potrzeb, można powiedzieć, że "szyte na miarę"" – uważa prezes Grupy Azoty ZAK Sławomir Lipkowski.



Nowa jednostka badawcza będzie realizować w głównej mierze zadania związane z rozwojem kędzierzyńskiej produkcji OXO, czyli różnorodnych dodatków do tworzyw. Docelowo zatrudnienie w laboratorium znajdzie 14 osób.