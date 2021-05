Grupa Kapitałowa Banku Millennium miała skonsolidowaną stratę netto w wysokości 311 mln zł w pierwszym kwartale. Rok wcześniej wykazała w tym samym okresie ponad 18 mln zł zysku.

Bank wyjaśnia, że głównym obciążeniem wyników w pierwszym kwartale były znaczne, sięgające 533 mln zł, rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

– Gdyby nie rezerwy walutowe, Grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 182 mln zł (wzrost o 24% w stosunku do skorygowanego zysku netto za 1kw20) - informuje bank w raporcie. - Co więcej, raportowany zysk operacyjny wyniósł 444 mln zł, nieco poniżej poziomu w 4kw19, natomiast zysk operacyjny przed rezerwami walutowymi wyniósłby 363 mln zł, jedynie 7% poniżej poziomu w 4kw19, co wskazuje, że Grupa w znacznym stopniu zwalczyła bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii - dodaje.

Wśród osiągnięć pierwszego kwartału bank wymienia m.in. nowy kwartalny rekord wypłat kredytów hipotecznych, które sięgnęły 2,2 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz 64 proc. więcej niż rok wcześniej. Millennium podkreśla również, że „produkcja pożyczek gotówkowych” sięgnęła 1,3 mld zł, czyli marginalnie poniżej poziomu sprzed roku. Bank osiągnął także rekordowo wysokie prowizje netto, wynoszące 205 mln zł, czyli 5 proc. więcej niż rok wcześniej.