Grupa Banku Millennium miała 1,3 mld straty w 2021 roku

Wynik finansowy grupy Banku Millennium był w 2021 roku ujemny i wyniósł 1,33 mld zł. Rok wcześniej był dodatni i sięgał 22,8 mln zł, wynika z opublikowanego w poniedziałek skonsolidowanego raportu rocznego.

Przychody operacyjne wyniosły 3,55 mld zł i były o 0,6 proc. niższe niż rok wcześniej. Koszty operacyjne, bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych, spadły o ok. 6 proc. do 1,64 mld zł. Odpisy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wzrosły do 2,3 mld zł z 713 mln zł rok wcześniej. Kredyty i pożyczki netto dla klientów wzrosły o prawie 7 proc. do 78,6 mld zł. Depozyty klientów wzrosły o 12 proc., czyli prawie 10 mld zł i sięgały 91,4 mld zł. Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 spadł do 14 proc. z 16,5 proc. rok wcześniej. Choć wynik netto raportowany był ujemny i wynosił 1,33 mld zł, to wynik netto skorygowany, czyli bez pozycji nadzwyczajnych, był dodatni i wyniósł 1,11 mld zł wobec 768,1 mln zł rok wcześniej.