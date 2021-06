Grupa Energa: inwestycje w 2021 r. pozostają zbliżone do tych z 2020 r.

Prowadzone w 2021 r. przez Energę inwestycje w rozwój nowych mocy OZE i budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej pozostają zbliżone do tych z 2020 roku - podała w środę spółka.

Energa dodała, że w tym roku prowadzone są inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i nowych odnawialnych źródeł energii, rozbudową i przebudową sieci w celu zapewnienia możliwości obsługi zwiększonego zapotrzebowania na moc, w szczególności w zakresie sieci wysokich napięć. Spółka przystąpiła także do wdrożenia najnowszej generacji systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej.

Jak wskazała prezes Energi Operatora Alicja Barbara Klimiuk, rozwój sieci elektroenergetycznej jest kluczowy dla zapewnienia sukcesu polskiej gospodarki. "Prowadząc inwestycje infrastrukturalne, dążymy do zapewnienia odpowiedniej mocy swoim odbiorcom, w tym przedsiębiorstwom, wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Systematycznie zwiększamy również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej" - dodała.

Przypomniała, że w 2020 r. spółka znacząco poprawiła niezawodność dostaw mierzoną wskaźnikami SAIDI i SAIFI. "Dalszą poprawę wskaźników umożliwią Enerdze Operator wdrażane obecnie, m.in. w ramach projektu Smart Grid, innowacyjne rozwiązania z zakresu nadzoru i sterowania siecią" – zaznaczyła.

Wśród ważniejszych inwestycji dotyczących GPZ wymieniono m.in. ukończenie nowego GPZ w Olsztynie, GPZ w Kutnie oraz GPZ w gminie Daszyna w woj. łódzkim, modernizację GPZ w Rutkach niedaleko Gdańska oraz modernizację GPZ Stawiszyn w woj. wielkopolskim.

W 2021 roku Energa Operator przystąpiła także do wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS najnowszej generacji - dodano.

W poniedziałek Energa poinformowała, że nowy strategiczny plan rozwoju na lata 2021-2030 zastępuje strategię grupy na lata 2016-2025 i wyznacza ramy działania i rozwoju w horyzoncie do 2030 roku zgodnie z ogłoszoną strategią grupy Orlen, akcjonariusza strategicznego Energi.

Wśród głównych celów na lata 2021-2030 w zakresie wytwarzania grupa wymienia m.in. rozwój nowych mocy OZE (fotowoltaicznych, morskich elektrowni wiatrowych, a w przypadku złagodzenia regulacji również lądowych elektrowni wiatrowych). W obszarze elektrowni systemowych celem strategicznym jest udział w realizacji nowych mocy w instalacjach gazowych oraz modernizacja instalacji kogeneracyjnych.

Grupa planuje osiągnąć ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe, udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe oraz redukcję emisji CO2/MWh o 33 proc. w porównaniu do 2019 roku.

W obszarze dystrybucji celem strategicznym jest budowa i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju sieci i podnoszenie jakości obsługi klientów. Z kolei w obszarze sprzedaży spółka chce przeprowadzić gruntowny program cyfryzacji i redukcji kosztów.

Zgodnie z informacjami z końca kwietnia łączne nakłady inwestycyjne grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł.

W 2020 roku EBITDA grupy Energa wyniosła ok. 2,04 mld zł.