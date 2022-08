Grupa KGHM wyprodukowała i sprzedała mniej miedzi w lipcu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zarząd KGHM Polska Miedź przekazał wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy za lipiec 2022 r.

Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,0 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do lipca ubiegłego roku o 8 proc. i dotyczył wszystkich segmentów operacyjnych, w tym przede wszystkim kopalni Sierra Gorda (-26 proc.), z uwagi na niższą zawartość miedzi w rudzie w porównaniu do analogicznego miesiąca 2021 roku. Spadek produkcji w KGHM INTERNATIONAL LTD. (-39 proc.) wynika głównie z realizacji niższego uzysku miedzi w kopalni Robinson oraz zbycia aktywów kopalni Franke w kwietniu 2022 roku.