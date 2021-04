Grupa medialna Sky zwolni 25 proc. włoskich pracowników

Włoski oddział Sky poinformował przedstawicieli związków zawodowych, że zamierza zmniejszyć całkowitą siłę roboczą o 25 proc. w ramach czteroletniego planu reorganizacji, pisze Reuters.

Czołowy nadawca płatnych kanałów telewizyjnych w Europie planuje przeprowadzić zwolnienia w oparciu o porozumienie z włoskimi związkami zawodowymi. Firma argumentuje konieczność redukcji etatów zaostrzającą się konkurencją ze strony platform VOD i kryzysem gospodarczym.

Oczekuje się, że zwolnienia przyniosą oszczędności w wysokości ok. 300 mln euro. Obecnie Sky zatrudnia we Włoszech prawie 11 tys. osób, z czego ok. 5 tys. na stałe.

Firma ma w tym kraju ok. 5 mln abonentów płatnej telewizji. W jej pozycję na rynku uderzyła ostatnio częściowa utrata praw do transmitowania najważniejszych meczów piłkarskiej Serie A na rzecz platformy streamingowej DAZN.