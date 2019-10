Grupa OEX stawia na e-commerce

O kierunkach rozwoju Grupy mówi Jerzy Motz, prezes OEX SA.

W zeszłym tygodniu OEX sfinalizował transakcję sprzedaży spółki ArchiDoc. Jaki to będzie miało wpływ na Grupę OEX?

ArchiDoc został sprzedany za wstępną cenę 65 mln zł plus dopłaty, które mogą wynieść 15 mln zł. OEX kupił spółkę w styczniu 2017 r. za 45,9 mln zł z uwzględnieniem późniejszych dopłat, więc uważam, że warunki transakcji są bardzo korzystne. Mamy ogromną satysfakcję, że wspieraliśmy tę spółkę w jej rozwoju.

Handel w sieci ma wpływ na cały rynek,producenci muszą podążać za konsumentem i w tym wyzwaniu chcemy im towarzyszyć, łącząc nasze kompetencje w Grupie OEX i tworząc rozwiązania end2end - mówi Jerzy Motz, prezes OEX SA.

Obecnie Grupa OEX specjalizuje się w dwóch obszarach: retail services i e-commerce services. W tym pierwszym zawiera się nasza działalność obejmująca zarządzanie sklepami dla operatorów sieci komórkowych oraz usługi trade support i field marketing. W obszarze e-commerce tworzymy kompleksowy ekosystem usług wspierających przedsiębiorstwa w procesie digitalizacji oferty ich produktów i skalowania sprzedaży globalnie.

W których obszarach Grupa będzie się rozwijała?

Grupa OEX to ponad 20 lat doświadczenia na rynku B2B w usługach związanych ze sprzedażą. W miarę naszego rozwoju w Grupie wzrasta znaczenie działalności w obszarze e-commerce. Wraz ze zmianami związanymi z migracją handlu do internetu coraz ważniejsze dla naszych klientów stają się usługi i technologie z obszaru digitalizacji sprzedaży, omnichannel i customer experience.

W ostatnich latach Grupa dynamicznie się rozwijała. Notowaliśmy znaczący wzrost przychodów — nie tylko dzięki przejęciom, ale też poprzez wzrost organiczny, który w latach 2014-18 wyniósł łącznie ponad 70 proc. Na przejęcia i inwestycje od 2015 r. wydaliśmy łącznie ponad 100 mln zł.

Obecnie chcemy się skoncentrować na uporządkowaniu operacji Grupy po zmianach w jej strukturze. Spółka Voice Contact Center będzie nadal współpracowała ze spółką ArchiDoc przy realizacji wspólnych projektów, ale ma ambitne plany rozwoju w kierunku rozwiązań customer experience i obsługi wielojęzycznej oferowanej przede wszystkim firmom o ambicjach globalnych i klientom zagranicznym. Strategia, którą chce zrealizować jej zarząd, zakłada duży udział nowoczesnych technologii, w czym będziemy ją wspierać. Voice Contact Center znakomicie uzupełnia ofertę spółek Grupy OEX działających w obszarze e-commerce.

Osobiście jestem niezwykle dumny z całego zespołu pasjonatów, ludzi o wyjątkowych kompetencjach i doświadczeniach, których mamy na pokładzie i którzy rozwijają niezwykle innowacyjne projekty w obszarze e-commerce. Przykładem są sukcesy Divante i stworzone przez nich produkty Open Loyalty czy Vue Storefront. Platforma Open Loyalty cieszy się zainteresowaniem w krajach azjatyckich. Korzystają z niej największe agencje wdrożeniowe, takie jak MotherApp, Scan Trust, ITC Group i Densu. Wdrażają dla swoich partnerów, reprezentujących światowych liderów e-commerce czy bankowości programy lojalnościowe oparte właśnie na Open Loyalty. Drugi to Vue Storefront, rozwiązanie PWA (Progressive Web Apps) dedykowane dla e-commerce, które po premierze w Nowym Jorku było w centrum uwagi gigantów technologicznych, a współpracę z Divante podjął między innymi SAP.

Grupa OEX uruchomiła własny marketplace. Jak on się rozwija?

W marcu 2019 r. uruchomiliśmy marketplace OEX24.com oparty na technologii rozwijanej przez naszą spółkę Divante. Jest to platforma e-commerce kierowana do rynku B2B. Pozwala zaistnieć w handlu w internecie, a tym firmom, które już działają online, wyjść na rynki zagraniczne. Dynamicznie rozwijamy sieć partnerstw biznesowych w Azji, uczestnicząc we wszystkich najważniejszych wydarzeniach branżowych. OEX24.com po kilku miesiącach funkcjonowania posiada ponad 100 zarejestrowanych dostawców, ponad 5 tys. produktów i cały czas się rozwija.

Dzięki usługom fulfillmentu i magazynowania, które systematycznie rozwijamy i dostosowujemy do specyfiki e-commerce, jesteśmy w stanie zaoferować klientom pełną obsługę sprzedaży na całym świecie wspartą usługami customer experience solutions. Z naszego centrum logistycznego wysyłamy około 15 mln produktów miesięcznie. Coraz częściej obsługujemy logistycznie sprzedaż zagraniczną.

Dynamiczne zmiany zachodzą w całym handlu tradycyjnym i sklepach stacjonarnych. Chcemy również w tym obszarze wspierać producentów i dystrybutorów w budowaniu biznesu i osiąganiu przewagi dzięki digitalizacji zakupów i korzystaniu z technologii. Rozwijamy obecnie platformę OEX 4Shops, która oferuje sklepom między innymi szeroką gamę produktową, dostęp do dedykowanych akcji promocyjnych, obsługę logistyczną i dostawy w ciągu 24 godzin, a także różne modele kredytowania zakupów. Rejestracja na platformie jest darmowa, a proces zamawiania i zarządzania zamówieniami pozwala na wykonywanie tych czynności przez całą dobę z komputerów i urządzeń mobilnych.

Wsparcie sprzedaży w sklepach tradycyjnych to też działalność OEX. Jakie plany Grupa wiąże z tą dziedziną?

Cursor jest wiodącym dostawcą w Polsce usług z zakresu trade support i field marketing. Docieramy do 25 tys. punktów sprzedaży w Polsce i prowadzimy wieloletnią obsługę programów wspierających sprzedaż dla czołowych firm w branży FMCG. Biznes ten oparty jest w dużej mierze na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Trudna sytuacja na rynku pracy z jednej strony zwiększa zapotrzebowanie na sprawnego dostawcę takich usług, ale my również odczuwamy jej wpływ i zmagamy się z coraz wyższą rotacją pracowników. Rosnące koszty wynagrodzeń powodują konieczność zmiany modelu funkcjonowania struktur terenowych, co finalnie pozwoli jednak na budowanie lepszej rentowności. Jednocześnie wdrażamy nowe technologie jak shelf recognition, których implementacja ułatwia zbieranie danych w punktach sprzedaży. Dane z rynku retail mają ogromne znaczenie dla większości naszych klientów w tym obszarze. Systematycznie poszerzamy także portfolio klientów korzystających z usług field marketingu takich jak samplingi, promocje konsumenckie czy experience marketing, ponieważ uważamy że wszelkie działania związane z shopper marketingiem, budowaniem doświadczenia konsumenta i wsparciem procesu zakupowego w punktach sprzedaży będą zyskiwały na znaczeniu.

Od lat prowadzimy sieć sprzedaży dla trzech największych operatorów sieci komórkowych. Dziś zarządzamy prawie 350 sklepami. To stabilny segment naszej działalności, który działa na dojrzałym, ale atrakcyjnym rynku telekomunikacyjnym. Chcemy utrzymać swoją pozycję rynkową w tym segmencie.

Stawiacie na e-commerce?

Tak, e-commerce ma wpływ na cały rynek. Producenci muszą podążać za konsumentem i w tym wyzwaniu chcemy im towarzyszyć, łącząc nasze kompetencje w Grupie OEX i tworząc rozwiązania end2end. Uważam, że stanowią one wartość dla naszych klientów i mają ogromny potencjał rozwoju. Dzięki talentom i kompetencjom w Grupie OEX tworzymy własne rozwiązania, które powstają z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wieloletniej współpracy z klientami. W ten sposób budujemy rozwiązania, które mogą zaspokoić rzeczywiste potrzeby rynku. Zarządzający sprzedażą w korporacjach i właściciele mniejszych przedsiębiorstw mogą realizować cele związane z rozwojem biznesu, bez konieczności znaczących inwestycji w działania związane ze sprzedażą w internecie czy ekspansją zagraniczną. Nasze rozwiązania to nie tylko aplikacje i platformy, to także cały zestaw usług dodatkowych, które staramy się zaoferować przedsiębiorcom — od logistyki, poprzez rozwiązania customer experience, po zdigitalizowany model obsługi użytkownika oraz atrakcyjne finansowanie zakupów na naszych platformach. Chcemy być partnerami dla polskich i zagranicznych firm w rozwoju opartym na digitalizacji sprzedaży i wykorzystać szanse, jakie daje dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce oraz sprzedaż crossborder.

