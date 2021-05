Grupa Pekao miała 245,6 mln zł zysku w I kwartale

W pierwszym kwartale zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Pekao wyniósł 245,6 mln zł i był o ok. 31 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Bank wyjaśnia, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy wzrósł głównie dzięki niższym odpisom z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz niższym kosztom działania, m.in. dzięki niższym składkom i wpłatom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dochody z działalności operacyjnej spady o ok. 3 proc. do 2 mld zł. Wynik odsetkowy banku spadł o ok. 7 proc. do 1,33 mld zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł minimalnie do 615,8 mln zł.

Bank zastrzegł, że przejęcie na początku stycznia Idea Banku ma wpływ na porównywalność jego wyników w ujęciu rok do roku.