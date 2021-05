Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy PGNiG wyniósł w pierwszym kwartale 1,74 mld zł. Rok wcześniej sięgał 779 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6 proc. do 14,55 mld zł. Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) poszedł w górę o 64 proc. do 3,39 mld zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) jest ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej i sięga 2,43 mld zł.

fot. Wlodzimierz Wasyluk / Forum

Poprawa zysku grupy w pierwszym kwartale, to głównie zasługa znacznego wzrostu wyniku operacyjnego segmentu Poszukiwanie i wydobycie. Wyniósł on 1,04 mld zł. Rok wcześniej wykazał 204 mln zł straty. Zysk EBITDA segmentu wzrósł do 1,34 mld zł z 71 mln zł rok wcześniej. Spółka wskazuje, że Poszukiwanie i wydobycie zwiększyło przychody o 515 mln zł, czyli o 41 proc. w ujęciu rocznym, przede wszystkim dzięki zwiększeniu o 506 mln zł, czyli 71 proc., przychodów z tytułu sprzedaży gazu ziemnego z segmentu w związku z wyższymi notowaniami cen gazu.

- Wzrost ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego pomiędzy segmentami Poszukiwanie i Wydobycie a Obrotem i Magazynowaniem jest bezpośrednią konsekwencją oparcia tej ceny na notowaniach gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) gdzie wzrost średniej miesięcznej cen gazu w pierwszym kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 78 proc. – wyjaśniła spółka.

Pozostałe segmenty grupy PGNiG zanotowały niższe wyniki operacyjne niż Poszukiwanie i wydobycie. W przypadku Obrotu i magazynowania EBIT spadł do 438 mln zł z 856 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny segmentu Dystrybucja wzrósł do 716 mln zł z 511 mln zł rok wcześniej. EBIT segmentu Wytwarzanie wzrósł do 174 mln zł ze 148 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku.