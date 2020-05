Grupa PGNiG podała wstępne szacunki skonsolidowanych wyników finansowych w I kwartale.

Przychody spadły o 4 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku do 13,76 mld zł, zysk operacyjny spadł o 15 proc. do 1,21 mld zł, a zysk netto o 29 proc. do 780 mln zł.