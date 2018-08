Grupa Santander. Odpowiedzialność społeczna pozwala na zrównoważony wzrost

Banki odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju gospodarek i tak samo muszą brać na siebie odpowiedzialność za rozwój społeczeństw — takie przekonanie jest powszechne w Grupie Santander. Zarząd globalny Grupy oraz zarządy poszczególnych banków do niej należących zadecydowały, że pomogą społecznościom lokalnym w zmaganiu się z bieżącymi i długoterminowymi wyzwaniami. To, że odpowiedzialność społeczna jest obowiązkiem, a nie tylko dobrą wolą można wyczytać nie tylko w historii aktywności społecznych Grupy, ale też w strategiach biznesowych.

Odpowiedzialność społeczna wymaga nakładów

Kierownictwo Grupy Santander uważa, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny jest najlepszym sposobem, aby działalność banku była efektywna i długofalowo zrównoważona. Od 2002 r. Santander zainwestował ponad 2,1 mld EUR w pomoc społeczną. Ponad 1,6 mld EUR z tej kwoty przeznaczono na szkolnictwo wyższe. W ciągu ostatniej dekady Santander inwestował Średnio 172,4 mln EUR rocznie. W 2017 r. wydał 183 mln EUR na inwestycje i programy społeczne, w tym 128 mln EUR na wsparcie edukacji. Edukacja i rozwój szkolnictwa wyższego jest szczególnie ważnym obszarem w strategii społecznej Grupy, bo to właśnie pełne wykorzystanie intelektualnego potencjału młodych ludzi oraz komercjalizowanie prac naukowych jest najbardziej skuteczną formułą wdrażania innowacji sprzyjających wzrostowi gospodarki globalnej i poprawy jakości życia ludzi. Tylko w minionym roku Grupa Santander, oprócz 1295 umów z uniwersytetami i instytucjami akademickimi, zawarła prawie 9000 partnerstw z organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi. Dla przykładu, polski oddział Grupy, Bank Zachodni WBK, który już wkrótce zmieni nazwę na Santander Bank Polska, uczestniczy w międzynarodowych projektach Grupy, ale stworzył także wiele autorskich projektów. Należą do nich m.in. akcje „Jak jeździsz!” promująca bezpieczne i kulturalne zachowanie na drogach, „Obsługa bez barier”, która poprawia integrację społeczną osób niepełnosprawnych czy „Kupuj u sąsiada”, wzmacniająca przywiązanie lokalnych społeczności do lokalnych, małych punktów handlowych.

Dodać skrzydeł studentom…

Główne sfery zainteresowania Grupy w zakresie wsparcia szkolnictwa wyższego, będącego częścią tożsamości Grupy Santander, to działalność na rzecz dostępu do edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieranie przedsiębiorczości studenckiej i modernizacja uniwersytetów. Wśród programów banku dla uczelni najbardziej rozbudowany jest Santander Universidades, w ramach którego Grupa przez ponad 20 lat zbudowała długoterminowe strategiczne partnerstwo z uczelniami w 21 krajach. Santander Universidades rozwija globalną sieć współpracy uczelni z biznesem. To największy prywatny program stypendialny na świecie, w ramach którego w 2017 r. przyznał 17 577 stypendiów dla studentów, wykładowców uniwersyteckich i badaczy z 17 krajów. Według Varkey Foundation, Grupa Santander inwestuje we wspieranie szkolnictwa wyższego więcej niż jakakolwiek inna firma prywatna na Świecie. W jego ramach Santander zawarł 1200 umów o współpracy z uniwersytetami w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. Od momentu uruchomienia programu w Polsce minęło sześć lat. W tym czasie podjęto współpracę z 57 uczelniami.

Projektowi Santander Universidades towarzyszą Strefy Santandera. To międzynarodowa inicjatywa Grupy, wdrożona także w Polsce. Składają się na niego dwa moduły — studencki i bankowy. Pierwszy z nich dostarcza wszystko, czego potrzebuje student między zajęciami: szybkie WiFi, gniazdka elektryczne i wygodne pufy, na których można odpocząć i porozmawiać ze znajomymi. Dodatkowo, Strefa Santander Universidades to możliwość spotkania ciekawych ludzi ze Świata biznesu, skorzystania z pomocy ekspertów w kreowaniu Ścieżki zawodowej. Drugi moduł, czyli bankowy, pełni funkcję biznesowo-doradczą. Gwarantuje studentom dostęp do rozwiązań finansowych i edukacji. Student może nauczyć się obsługi aplikacji bankowych czy uczestniczyć w darmowych zajęciach z zakresu ekonomii i finansów.

… i edukować dzieci

Santander pomaga także szkołom i przedszkolom. Tylko w minionym roku z pomocy, za pośrednictwem projektów wspierających edukację, skorzystało blisko pół miliona dzieci. Działania Grupy, skierowane do małych obywateli, w dużej mierze są skupione głównie na krajach Ameryki Łacińskiej. To wynik specyfiki tych krajów oraz szczególnych potrzeb społecznych, które wymagają wielu różnych działań edukacyjnych. Akcje skierowane do dzieci są prowadzone także w Europie, w tym w Polsce. Jedną z nich jest projekt Bank Dziecięcych śmiechów. To program grantowy stworzony z myślą o instytucjach, budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Inny charakter ma projekt „Finansiaki”, wspierający rodziców w przekazywaniu im podstawowej wiedzy o pieniądzach.

Przeniesienie osiągnięć naukowych do biznesu

Grupa Santander dynamicznie działa na rzecz cyfryzacji szkół, rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i łączenia uczelni z biznesem. Służą temu liczne szkolenia i specjalne programy dla studentów. W ciągu najbliższych czterech lat Grupa przeznaczy kolejne 50 mln EUR na przedsiębiorczość uniwersytecką.

W 2017 r. ruszył Santander X. Ta innowacyjna platforma cyfrowa wkrótce stanie się największym globalnym ekosystemem dla przedsiębiorczości uniwersyteckiej. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla międzynarodowych kontaktów i współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami. Platforma została opracowana w porozumieniu z ponad 40 uniwersytetami z siedmiu krajów.

Inny projekt — Cyfrowe Uniwersytety Santander — ma na celu modernizację uczelni, ich cyfryzację i rozwój oprogramowania. Bank wspiera digitalizację uniwersyteckich archiwów i tworzenie bibliotek wirtualnych, takich jak Cervantes Virtual, który oferuje bezpłatny dostęp do ponad 550 portali i 200 tys. rekordów bibliograficznych.

