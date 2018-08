Grupa Santander - zaawansowane rozwiązania IT to wygodniejsza bankowość

Bazy danych, statystyka, informatyka i robotyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, to narzędzia umożliwiające zaawansowaną analizę potrzeb klienta. Pomagają też szybciej i wygodniej go obsłużyć.

Innowacje wdrażane przez banki z Grupy Santander zwiększają możliwości dopasowania usług i ich szybkiej ewolucji w zależności od potrzeb klientów. Poprawiają również jakość obsługi, co z reguły przekłada się na efekt biznesowy. Ogromne znaczenie ma tu działanie zaawansowanych platform analitycznych, przetwarzających rokrocznie informacje dotyczące miliardów transakcji zawieranych za pośrednictwem banku. Dzięki wykorzystaniu samouczących się maszyn karmionych ogromnymi bazami danych, bank otrzymuje wiedzę, która pozwala m.in. na personalizowanie produktów i usług finansowych czy też szybszą i trafniejszą ocenę ryzyk operacyjnych lub kredytowych. Analiza strumieni big data i uczenie maszynowe przyczyniły się w minionym roku do 30-proc. wzrostu lojalności klientów Grupy.

Sztuczna inteligencja poprawia efektywność

Praktyczne zastosowanie osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji daje możliwość stworzenia automatycznego, samodoskonalącego się systemu informatycznego, który gromadząc i analizując informacje nabywa na ich podstawie nową wiedzę. W tej dziedzinie spore osiągnięcia mają lokalne banki należące do Grupy Santander. Bank Zachodni WBK, który niedługo zmieni nazwę na Santander Bank Polska, uruchomił m.in. boty wspierające pracowników w procesie obsługi klientów. Nowe rozwiązania umożliwiły skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji średnio z 2 dni do 2 godzin. Zaawansowane programy realizujące zadania, wykonywane wcześniej przez pracowników, zostały stworzone w oparciu o technologię Robotic Process Automation (RPA) i mogą wykonywać czynności operacyjne, transakcyjne lub przenosić dane pomiędzy systemami. Najważniejsze korzyści z zastosowania robotów, to krótszy czas realizacji zadań, eliminacja popełnianych błędów, możliwość pracy przez całą dobę. W rezultacie ich wykorzystania maleją koszty działania banku.

Coraz więcej robotów także w Polsce

Robot reklamacyjny, to jedna z pierwszych innowacji opartych na RPA w Banku Zachodnim WBK. Roboty w tym banku obsługują również procesy związane z obsługą posprzedażową kredytów, gwarancji, rachunków osobistych, są wykorzystywane przy parametryzacji usług elektronicznych dla klientów biznesowych. Rozwiązania te są niezwykle wydajne – mogą pracować w trybie ciągłym, nie mylą się, są szybsze. Gwarantują znacznie wyższą efektywność działań. Jednocześnie, w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań informatycznych, roboty nie wymagają specjalnych zmian w istniejących systemach. Korzystają z interfejsu użytkownika, czyli działają tak samo jak pracownik wykonujący przydzielone zadania. Ich wdrażanie jest stosunkowo szybkie, a inwestycja zaczyna się zwracać już po kilku miesiącach od implementacji. Dlatego robotyzacja banku jest prowadzona bardzo intensywnie. A zakres wykorzystania robotów będzie rósł i będą one współpracowały z ludźmi na kolejnych obszarach działalności grupy.

Technologie dla klientów firmowych

Grupa Santander od lat stawia na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój firm – to stały element misji banku. Zgodnie z wyznawaną zasadą „Pomagamy klientom w osiąganiu codziennych sukcesów i w rozwoju” Santander wiele swoich innowacyjnych rozwiązań kieruje do mikro-, małych i średnich firm oraz dużych firm i korporacji. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do startu otwartej platformy dla segmentu MŚP, która umożliwi wprowadzenie usług nie tylko finansowych i będzie oferować dużo innych możliwości związanych z prowadzeniem firmy – np. wspierających rozliczenia wynagrodzeń czy innych świadczeń.

Wśród innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez grupę firmom można też wymienić Santander Cash Nexus. To przykład platformy cyfrowej dla dużych firm i międzynarodowych korporacji. Platforma ta integruje globalną ofertę banku i usługi oferowane lokalnie przez oddziały należące do grupy. Rozwiązanie Santander Cash Nexus zawiera centrum transakcyjne, centrum informacyjne, portal i aplikację mobilną. Dzięki temu klienci we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander, mają dostęp do wszystkich propozycji, rozwiązań i informacji. Mogą wygodnie zarządzać swoimi środkami i transakcjami z dowolnego miejsca.

