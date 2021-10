Grupa Tauron wykorzystuje metan z ZG Brzeszcze do produkcji prądu i ciepła

Grupa energetyczna Tauron uruchomiła w sobotę w Jawiszowicach (Małopolskie) instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym z procesu odmetanowania wyrobisk w tamtejszym Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Każdy z dwóch zamontowanych silników gazowych generuje moc 2,7 Mwe.

Układ jest mobilny i składa się z dwóch kontenerów. Perspektywę jego pracy w tym miejscu określono do 2040 roku.

Jak wyjaśnił podczas sobotniej uroczystości w Jawiszowicach Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia, kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, z powodzeniem stosowana jest w nowoczesnych elektrociepłowniach.

To druga tego typu instalacja tej spółki energetycznej. Bliźniacze urządzenie od początku br. funkcjonuje na terenie należącej do grupy kopalni w Brzeszczach. W ciągu roku obie instalacje przetworzą około 20 mln m. sześc. czystego metanu.

"Dzisiaj jak w soczewce pokazujemy filozofię, którą ma Grupa Tauron (…). Pomagamy technologicznie wyprowadzić trudny procesowo metan z kopalni, dając jednocześnie wartość dodaną, finansową i technologiczną. Pokazujemy, że kopalnia Brzeszcze, która ma bardzo mało odpadów, stara się szanować środowisko" - zaznaczył wiceprezes.

Artur Warzocha, prezes Tauron Nowe Technologie przypomniał, że projekt rozpoczęty ok. trzy lata temu został zakończony w terminie, pomimo pandemii koronawirusa i przynosi już efekty dla całej grupy: ekologiczne i ekonomiczne.

"Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości projekt będzie rozwijany w innych miejscach i będziemy mogli dostarczać więcej energii elektrycznej wpisującej się w politykę ekologiczną" - zapowiedział prezes.

Obecna na uroczystość była premier, europosłanka Beata Szydło zwróciła uwagę, że inwestycja "wykorzystuje zaplecze wiedzy i doświadczenia kadry kierowniczej i pracowników, daje szanse dalszego rozwoju lokalnej społeczności i regionu".

"Nowoczesne technologie węglowe powinny być podstawą rozwoju i przyszłości naszego regionu, dlatego mam dziś ogromną satysfakcję, że trochę to się spełnia i widzimy szansę dla nas (…). To dobry przykład, że regiony pogórnicze mają swoją przyszłość i szansę, jeżeli zostaną one dobrze wykorzystane" - mówiła.

Jak wskazali przedstawiciel spółki, instalacje kogeneracyjne zasilane metanem z ZG Brzeszcze pozwalają na wypracowanie konkretnego zysku i pomagają chronić środowisko. Z wyprodukowanego prądu i ciepła będą korzystać m.in. mieszkańcy okolicznego osiedla domków jednorodzinnych.

Według przekazanych informacji, kopalnia w Brzeszczach posiada jedne z najbogatszych złóż metanu w kraju. By móc bezpieczne eksploatować pokłady węgla, należy prowadzić odmetanowanie w celu ujęcia jak największej ilości niebezpiecznego gazu.

Metan to bezwonny gaz towarzyszący złożom węgla kamiennego. Ponad dwie trzecie tego surowca wydobywanego w Polsce pochodzi z pokładów metanowych - w minionych latach co roku przy eksploatacji węgla wydzielało się przeszło 900 mln m sześc. tego gazu.

Według raportu Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach w zeszłym roku wydzieliło się przy eksploatacji węgla kamiennego w polskich kopalniach 819,6 mln m sześc. metanu. Ponad jedna trzecia wydzielającego się w kopalniach metanu jest ujmowana w specjalne instalacje, a pozostała trafia do atmosfery. W minionym roku w ramach odmetanowania ujęto 302,8 mln m sześc. gazu. Część ujętego metanu wykorzystywano do produkcji ciepła, prądu i chłodu. W tym celu w zeszłym roku zużyte zostało - głównie w instalacjach energetycznych - 187,9 mln m sześc. tego gazu.