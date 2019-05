Grupa Tauron zamierza postawić na nisko- i zeroemisyjne źródła energii

Grupa energetyczna Tauron, której moce wytwórcze oparte są obecnie przede wszystkim na węglu kamiennym, w perspektywie najbliższej dekady zamierza postawić na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. W 2030 r. ich udział w miksie wytwórczym grupy ma przekroczyć 65 proc. - podał Tauron.

Postawienie m.in. na zieloną energię znalazło się w ogłoszonej w poniedziałek przez Tauron aktualizacji strategicznych kierunków działania grupy. Dokument jest uzupełnieniem strategii Taurona na lata 2016-2025.

Nowe kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która ma być podstawą budowy wartości grupy Tauron. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 megawatów mocy), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 megawatów) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

"Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej grupy Tauron do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20-procentowym udziałem kapitałowym grupy Tauron oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez grupę" - powiedział wiceprezes grupy ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie Taurona.

Prezes spółki Filip Grzegorczyk wskazał, że zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym - przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT (zobowiązujących firmy do stosowania najlepszych dostępnych technologii - PAP), ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 r., a także wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Zgodnie z założeniami nowych kierunków strategicznych, Tauron planuje "rynkową weryfikację możliwości optymalizacji portfela inwestycji kapitałowych oraz ograniczenia działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym". Grupa rozważa m.in. sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Analizowane będą również m.in. możliwości sprzedaży spółki Tauron Ciepło oraz kopalni Janina (część spółki Tauron Wydobycie), którą - według niedawnych informacji - interesuje się katowicki Węglokoks.

W ocenie wiceprezesa Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, Jarosława Brody, planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1,2 tys. megawatów oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków mniejszej mocy przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 megawatów w Jaworznie, pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron - w odniesieniu do poziomu z ub. roku - o ponad 20 proc. do 2025 r. oraz o przeszło połowę do roku 2030 r.

Jak podała grupa, sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę jej wzrostu. Tauron planuje rozwój oferty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i samorządów. "Pozwoli to na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty Taurona oraz zwiększenie rentowności" - podano w komunikacie grupy.

Szczególny nacisk ma być położony na poszerzenie portfolio usług dla klientów biznesowych m.in. w zakresie doradztwa zarządzania majątkiem i infrastrukturą energetyczną oraz poprawy efektywności energetycznej. Jednym z przyszłościowych rozwiązań w tej dziedzinie jest inteligentny system zarządzania energią elektryczną, instalowany np. galeriach handlowych czy biurowcach, który jest w stanie dać kilkunastoprocentowe oszczędności w zużyciu energii.

"Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności. Do końca 2020 r. oddana zostanie do użytku sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletny system do zarządzania e-mobilnością" - wskazał, cytowany w komunikacie, wiceprezes grupy ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński.

Zysk grupy Tauron w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 525 mln zł wobec prawie 637 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wzrosły do 5,3 mld zł, tj. o 15 proc. rok do roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim konsekwencją uzyskiwania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej.