Grupa Tauron zarobiła na czysto 207 mln zł, o 85 proc. mniej niż w 2017 r.

Zysk netto Grupy Tauron za 2018 rok wyniósł 207 mln zł i był niższy o 85 proc. niż w 2017 roku kiedy wyniósł ponad 1,38 mld zł - wynika z opublikowanych w środę wyników finansowych Tauronu. W porównaniu do 2017 r. zwiększyły się przychody Grupy do ponad 18,1 mld zł.

"Wyniki finansowe za 2018 r. są zgodne z naszymi planami i oczekiwaniami rynku. Zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży, a wynik EBITDA osiągnął poziom 3,4 mld zł. Wynik netto był znacząco obciążony zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów" - powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.



Grupa poinformowała, że w porównaniu do 2017 roku w 2018 r. o 4 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży do 18,1 mld zł. "Istotny wpływ na tę pozycję miały wyższe o 15 proc. przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz 44 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży gazu" - podkreślono.



Tauron odnosząc się do mniejszego niż w 2017 roku zysku netto tłumaczy, że było to spowodowane przede wszystkim ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł. "Wartość ta wynika z ujęcia odpisów aktualizujących w segmentach: Wytwarzanie i Wydobycie oraz z rozwiązania części utworzonych wcześniej odpisów związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii. W rezultacie marża EBIT i marża zysku netto ukształtowały się na poziomie znacząco niższym od uzyskanych w 2017 r." - podano komunikacie.



Spółka dodała, że EBITDA wyniosła 3,4 mld zł, a marża EBITDA - 18,6 proc. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był wyższy o 1 proc. i wyniósł 51,97 TWh. Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły z kolei 3,7 mld zł.



"Aktualnie w Grupie Tauron trwają prace nad aktualizacją strategii, która będzie uwzględniać zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym. Naszym priorytetem jest dokończenie kluczowych inwestycji, w tym przede wszystkim bloku 910 MW w Jaworznie, budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami oraz dostarczanie nowatorskich rozwiązań w coraz większym stopniu dostosowanych do ich potrzeb" - dodał prezes spółki.



Firma wyjaśniła, że zaawansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie przekroczyło 85 proc.



"W 2018 r. kontynuowaliśmy prace nad inicjatywami wpierającymi stabilność finansową Grupy. Podpisaliśmy umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, na mocy której PFR zainwestuje do 880 mln zł w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Pozyskaliśmy też nowe finansowanie dla projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i zawarliśmy aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie okresu dostępności środków w ramach programu emisji obligacji. Efektem tych działań jest zagwarantowane finansowanie na poziomie niemal 5,8 mld zł" - wskazał wiceprezes Tauronu ds. finansów Marek Wadowski.



W komunikacie spółki czytamy ponadto, że w ub.r. Tauron wyprodukował 16,2 TWh energii elektrycznej, czyli o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (18,4 TWh). "Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej" - wytłumaczono.



Tauron zanotował też spadek w produkcji ciepła o 7 proc. rok do roku (do 11,3 PJ) i sprzedaży ciepła (również o 7 proc. do 15,2 PJ). "Spadek produkcji i sprzedaży ciepła był wynikiem mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur" - wyjaśniono.



Grupa poinformowała ponadto, że zwiększyła wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom (o 1 proc. rok do roku - wyniósł on 52 TWh). Zwiększyła się też liczba nowych klientów Tauronu przyłączonych do sieci (o 65 tys. do 5,6 mln).