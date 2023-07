Grupa Volkswagen pokazała słabsze wyniki kwartalne

Zysk netto największego europejskiego producenta aut spadł w minionym kwartale o 3,1 proc. do 3,8 mld EUR.

Przychody Grupy Volkswagen, w skład której wchodzi 10 marek aut, wzrosły w drugim kwartale o 15 proc. do 80 mld EUR.

fot. Bloomberg

Akcje spółki tanieją o ponad 2 proc. w pierwszych minutach czwartkowej sesji na giełdzie we Frankfurcie. Rozczarował skorygowany zysk operacyjny, który choć wzróśł o 18 proc. i wyniósł 5,6 mld EUR, ale nie osiągnął oczekiwanej przez rynek wysokości. Nie poprawiły nastrojów także aż 72 proc. spadek cash flow netto do 226 mln EUR jak i skorygowanie prognozy dostaw aut w tym roku do 9,0-9,5 mln. Wcześniej niemiecki koncern zapowiadał, że dostarczy ich 9,5 mln.

- W drugim półroczu będziemy się koncentrować na wzmocnieniu cash flow netto – zapowiedział dyrektor finansowy Arno Antlitz.

Oczekuje, że programy cięcia kosztów w markach koncernu poprawią sytuację.

W drugim kwartale Grupa Volkswagen wyprodukowała 2,4 mln aut, 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 15 proc. do 2,3 mln.

Analitycy zwracają uwagę, że Volkswagen wyróżnia się na tle innych europejskich producentów aut. Mercedes-Benz podwyższył prognozy, a Stellantis i Renault pokazały wyższe niż oczekiwano marże.