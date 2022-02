Gryfińskie TBS, czyli budując z pomysłem i rozmachem

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego udowadnia, że władze gminy i spółki wiedzą, jak budować nowe mieszkania. Wkrótce zamierzają zrealizować inwestycję, jakiej nie powstydziliby się deweloperzy z dużo większych ośrodków.

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest obecne na rynku od 1999 r. Założycielem spółki jest gmina Gryfino, która powstała w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu właściciela i pierwszego prezesa Bronisława Mela spółka umiejętnie korzystała ze wsparcia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Efekty robiły wrażenie, gdyż Gryfińskie TBS zrealizowało pierwszy budynek już w 2000 r., przy ul. Garbarskiej, nieopodal brzegu Odry i gryfińskich bulwarów.

Przez kolejne lata instytucja nie zwalniała tempa. W sumie do 2013 r. zbudowała prawie 400 mieszkań dla 1 tys. osób w kilkunastu lokalizacjach i zrealizowała dwa budynki w systemie deweloperskim na sprzedaż.

Niestety później nie było łatwo, ale wina nie leżała jedynie po stronie gryfińskiego TBS-u. W 2009 r. zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który poprzez preferencyjne warunki był głównym narzędziem finansowania budowy nowych mieszkań. Były to trudne lata dla wszystkich polskich TBS-ów. O ile w połowie poprzedniej dekady TBS-y i spółdzielnie budowały 5–7 tys. mieszkań rocznie, o tyle np. w latach 2014–2016 r. powstało ich już tylko niespełna 3 tys.

Gryfińskie TBS weszło w poprzednią dekadę z ambitnymi planami. W 2013 r. przy ul. Opolskiej zrealizowało swoje największe przedsięwzięcie – budynek z 60 mieszkaniami o łącznej powierzchni ponad 2,9 tys. mkw. Jednak wobec braku dalszego wsparcia z zewnątrz kolejne inwestycje ugrzęzły na kilka lat. Wzrost cen na rynku budowlanym, materiałów i oczekiwania finansowe potencjalnych wykonawców boleśnie rozmijały się z propozycjami i oczekiwaniami gryfińskiej spółki. To nie znaczy jednak, że Gryfińskie TBS spoczęło na laurach. Wręcz przeciwnie. Spółka stopniowo rozwijała pozostałe gałęzie swojej działalności: gospodarowała zasobem komunalnym i zwiększała udział rynkowy w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi.

Idzie nowe

Po zmianach w zarządzie i kilkuletnim impasie dwa lata temu podjęto w gminie odważną decyzję, powierzając stery spółki Przemysławowi Pisuli, 35-letniemu ekonomiście. Do Gryfina przeprowadził się ze Świdwina, gdzie wcześniej pełnił funkcję m.in. skarbnika gminy, a jeszcze wcześniej m.in. dyrektora oddziału banku BGŻ.

Przyznaje, że z TBS-ami bezpośrednio nie miał wiele wspólnego. Dodaje jednak: – Pracując w banku, współtworzyłem pod kątem finansowym inwestycje dla różnych klientów, w tym branży budowlanej i mieszkaniowej, jako skarbnik ściśle zaś współpracowałem m.in. ze spółką obsługującą nieruchomości gminne, współrealizowałem wiele inwestycji o charakterze mieszkaniowym i nie tylko, a doświadczenie, jakie zdobyłem, pełniąc tę funkcję w samorządzie pozwala spojrzeć nieco szerzej na otoczenie spółki gminnej, a taką jest Gryfiński TBS.

Na roboczym forum organizowanym przez BGK poznał burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna. Panowie wymienili poglądy na temat finansowania budownictwa społecznego. Później padła konkretna propozycja, decyzja o podjęciu nowego wyzwania i przeprowadzka.

Nowy prezes wniósł do spółki świeże spojrzenie.

– Mamy jasno sprecyzowany cel: Gryfińskie TBS powołano do realizacji zadań, a podstawowym jest budowa nowych mieszkań, musimy więc budować – wyjaśnia prezes.

– Ponadto istotne jest świadome podejście do swoich zadań. Moją rolą jest zarządzanie spółką w sposób umożliwiający jej dalszy rozwój. Dlatego tak istotne jest, by budować, bo właśnie dzięki najmowi i zarządzaniu funkcjonujemy. W myśl zasady „kto się nie rozwija, ten się cofa” rozpoczęto przygotowania do inwestycji mieszkaniowej.

Nowy prezes zrezygnował z dotychczasowych projektów i we współpracy z gminą zdecydował się na nową inwestycję. Po latach przerwy spółka zrealizuje sześć budynków ze 120 mieszkaniami. I to o niespotykanym dotąd standardzie.

Dla nowego osiedla wytypowano rejon ulic Jana Pawła II i Asnyka we wschodniej części miasta. Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną opracowało szczecińskie biuro MXL4 Architekci, mające w dorobku m.in. Plac Literatury i Operę na Zamku w Szczecinie, a nominowane do finału konkursu Property Design Award 2022 w kategorii „Przestrzeń publiczna” za most w Siekierkach.

Nikt tak jeszcze nie budował

Wybór nowego modelu inwestycyjnego Gryfińskiego TBS, poprzez realizację koncepcji przez wyselekcjonowane biura architektów, to był strzał dziesiątkę. Koncepcja i wizualizacje robią wrażenie.

Spółka planuje wybudowanie zwartego zespołu sześciu budynków w układzie kaskadowym, charakteryzującego się wysoką jakością kompozycji i przestrzeni urbanistycznej oraz racjonalnej ekonomicznie architektury obiektów wraz budynkiem parkingowym i zagospodarowaniem terenu.

Spółka szacuje, że inwestycja będzie kosztowała ok. 30 mln zł. Wkrótce ogłosi przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– Wybieraliśmy rozwiązania proste i funkcjonalne, o lekkiej architekturze – tłumaczy prezes Pisula.

– Budynki wpisują się w krajobraz, nie dominują nad okolicą, przestrzenie społeczne, komunikacyjne zaplanowaliśmy rozważnie, w sposób otwarty na sąsiedztwo. Nie chcieliśmy budować kolejnego „zamkniętego i ogrodzonego osiedla”, od początku przyświecał nam cel, że nie tylko budujemy, lecz również otwieramy nowy rozdział w Gryfinie, w pełnej akceptacji otoczenia, w zgodzie ze środowiskiem i naturą, stąd też planowana wentylacja hybrydowa, dachy zielone i retencja wód opadowych. Sposób komunikacji po terenie planowanej zabudowy jest przemyślany, np. poprzez dostęp z budynków na każdym z tarasów do miejsc parkingowych pokonujemy bez barier architektonicznych i przeszkód (np. schody).

Chętnych na nowe mieszkania nie brakuje.

– Zgłosiło się do nas ponad 60 osób, z czego połowa chce czekać na nową lokalizację. Ludzie czekają na zabudowę o dachach płaskich, zielonych, i każdy chciałby mieć przydomowy taras. Powiedzmy szczerze: takiej inwestycji już dawno w Gryfinie nie było – prezes Gryfińskiego TBS.

Jesienią 2021 r. burmistrz i Rada Miejska Gryfina zgodzili się, by osiedle postawić w trybie tzw. ustawy lex deweloper, pozwalającej na przyspieszenie inwestycji, które nie mają ustanowionego planu zgodnego ze studium.

Spółka ma już zabezpieczone wskutek wstępnej decyzji finansowanie zwrotne w BGK na 18 mln zł.

– To potwierdza słuszność obranego przez nas kierunku. Mieliśmy intuicję, aby od dobrej koncepcji zaczynać każdą przyszłą inwestycję. Jesteśmy zdeterminowani co do realizacji inwestycji, ten projekt jest dla nas bardzo ważny, włożyliśmy w jego urealnienie ogrom pracy, zaangażowania – przekonuje prezes Gryfińskiego TBS.

Kto będzie mógł w zamieszkać na nowym osiedlu? Mieszkania w TBS-ach są dla tych, którzy marzą o samodzielnym lokum, ale zarobki mają zbyt wysokie, aby móc się ubiegać o mieszkanie w gminnej czynszówce, a za małe, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego lokum. Przy przyjmowaniu najemców TBS stosuje kryterium dochodowe. Jest ono różne w poszczególnych województwach. Ponadto wysokość limitu zależy od liczebności gospodarstwa domowego.

Prezes Pisula zapowiada zmianę zasad w przypadku nowej inwestycji.

– Oczywiście nie będą drastyczne, niemniej mogę powiedzieć, że rozważamy dodanie punktacji np. za odprowadzanie PIT w gminie Gryfino lub dla przyszłych deklaracji odprowadzania z weryfikacją po roku. Pomysłów jest wiele, w tym momencie jednak skupiamy się na przetargu na inwestycję.

Gryfino przyciąga jak magnes

Prezes Pisula ocenia, że w Gryfinie liczba chętnych na wynajem „M” będzie rosła. Swoje nadzieje pokłada m.in. w Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To przedsięwzięcie połączy ze sobą dzielnice Szczecina, Police, Goleniów, Stargard i właśnie Gryfino.

– Ludzie z wyższym wykształceniem i dużymi zarobkami, czyli zostawiający w kasach gmin spore podatki, coraz chętniej emigrują do mniejszych miast, gdzie mają ciszę i spokój. Do szczęścia potrzebują jedynie wygodnego transportu do np. Szczecina, gdzie pracują – zauważa.

Gryfino i najbliższe okolice od kilku lat przeżywają boom inwestycyjny. W 2017 r. w sąsiedniej strefie przemysłowej niemiecki potentat internetowego handlu Zalando zbudował ogromne centrum dystrybucyjne. Pracuje w nim tysiąc osób.

Z kolei w sąsiednim Nowym Czarnowie trwa budowa dwóch bloków energetycznych gazowo-parowych w elektrowni Dolna Odra. Łączna wartość umowy na budowę i umowy serwisowej to 4,73 mld zł netto. To także setki nowych miejsc pracy. Poza tym PGE planuje w okolicy budowę paneli solarnych.

– Lokalny rynek pracy, bliskość granicy z Niemcami, pracodawcy stymulują rynek mieszkaniowy, a ten z kolei przyciąga kolejnych inwestorów – zauważa prezes Pisula.

Ponadto zaletą mieszkań w TBS jest to, że budowane są one w standardzie pod klucz, dzięki czemu lokatorzy nie muszą wyposażać mieszkań od zera, jak ma to miejsce przy zakupie mieszkania od dewelopera.

Gryfiński TBS planuje już kolejne inwestycje. I wszystko na to wskazuje, że w najbliższych latach dopnie swego: szeroką wiedzę podpiera 20-letnim doświadczeniem na rynku, stoi za nim wykwalifikowana kadra, a listą usług zawstydza niejednych zarządców z miast wojewódzkich. Do tego lada dzień spółka wystartuje z odświeżoną stroną internetową. Mieszkańcy łatwo znajdą na niej m.in. wzory dokumentów, ważne numery telefonu i uregulują comiesięczne opłaty.

– Przed nami kolejne zmiany, w tym roku wdrożymy także nowy system finansowo-księgowy, dodatkowo uruchomimy nową aplikację mieszkańca z pełną funkcjonalnością online: od opłat po głosowania. Wszystko celem poprawy jakości świadczonych usług dla mieszkańców – zapowiada prezes Gryfińskiego TBS.