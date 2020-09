Gryglas: moce wytwórcze polskich farm wiatrowych mogą przekroczyć planowane 10,4 GW

Niewykluczone, że moce wytwórcze polskich farm wiatrowych będą docelowo wyższe niż planowane 10,4 GW - wynika z czwartkowej wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Zbigniewa Gryglasa na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

"W tej chwili zaczynamy coraz bardziej odważnie mówić o tym, że przekroczymy znacznie te założenia, które prawdopodobnie znajdą się w programie strategicznym rządu Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. Tam mówiliśmy od dłuższego czasu o 10,4 GW nowych mocy na morzu. (...) Wiemy, że plan zagospodarowania obszarów morskich pozwala na więcej" - powiedział Gryglas podczas panelu "Offshore - wiatr od morza".



Dodał, że szacunki wskazują na inwestycje w sektor morskich farm wiatrowych na 130 mld zł w pierwszej fazie projektu.



Pełnomocnik podtrzymał też swoją wypowiedź z końca sierpnia tego roku, że projekt ustawy o promocji energii z morskich farm wiatrowych w październiku powinien trafić do Sejmu i że ustawa powinna zostać uchwalona do końca roku.