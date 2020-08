Gryglas: projekt ustawy o offshore w październiku w Sejmie

Projekt ustawy o promocji energii z morskich farm wiatrowych w październiku powinien trafić do Sejmu - oświadczył w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas. Ocenił że ustawa powinna wejść w życie do końca roku.

Podczas otwarcia konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku Gryglas podkreślił, że jego zdaniem projekt tej ustawy powinien przejść przez parlament bez większych problemów.



Pełnomocnik oświadczył, że europejski Zielony Ład należy postrzegać jako wielką szansę dla polskiej gospodarki, a program budowy morskich farm wiatrowych powinien być jednym z głównym motorów napędowych gospodarki w okresie po pandemii.



"Może to być także lądowa energetyka wiatrowa" - dodał Gryglas, przypominając, że rząd zaproponuje złagodzenie regulacji, ograniczających budowę turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań i innych, określonych obiektów.



Jak zaznaczył, regulacja ciągle powstaje, ale główna jej idea będzie taka, że tam, gdzie będzie miejscowa zgoda na budowę farm wiatrowych, tam sprzeciwu władz wobec ich powstawania nie będzie.



Gryglas podkreślał, że technologie OZE tanieją z roku na rok; prąd z wiatraków na lądzie w ciągu 10 lat staniał dwukrotnie, a eksperci oceniają, że to nie koniec i ceny będą spadać dalej. "Co cieszy wszystkich, którzy podejmują decyzję dotyczące transformacji, ale też odbiorców i przemysł" - zaznaczył.



W najnowszej wersji projektu ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej w pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika z przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. W poprzedniej wersji projektu limit mocy wynosił 4,6 GW. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE.



W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat.



W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych, ponieważ nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy, stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.