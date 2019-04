Gryglas: Założenia ustawy o offshore są gotowe

Przekonanie wśród polityków i rządu, że morska energetyka wiatrowa potrzebuje odrębnej regulacji rośnie – poinformował w Rzeszowie przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas. Dodał, że założenia do ustawy są gotowe.

Resort energii zapowiadał, że specustawa dedykowana morskiej energetyce wiatrowej powstanie do końca 2018 roku.

„Nigdy nie jestem zadowolony z harmonogramów. Mamy ustawę na horyzoncie, są jej założenia. Trzeba usiąść i ją fizycznie napisać. Chciałbym, żeby ustawa była szeroko konsultowana, to musi być projekt rządowy. Mamy przed sobą wielką szansę i musimy ją wykorzystać” – powiedział poseł Zbigniew Gryglas podczas IV konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju".

Według Gryglasa ustawa jest niezbędna, bo specjalnych rozwiązań stosowanych w morskiej energetyce wiatrowej jest tak dużo, że „przyklejanie” tej części branży do prawa energetycznego czy innych ustaw nie ma sensu.

„Choć nie postawiliśmy ani jednego wiatraka na morzu, to mamy ponad 100 firm działających w branży. One działają na rynku europejskim, jedna z firm jest globalnym liderem. Jedyne czego nie produkujemy w kraju, to turbiny. Ale to też się zmieni” – powiedział Gryglas.