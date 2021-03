Guggenheim: rentowność obligacji 10-letnich USA może za rok być ujemna

Guggenheim Investments uważa, że rentowność obligacji 10-letnich USA jest w trendzie spadkowym, który może sprowadzić ją nawet do minus 0,5 proc. za rok, informuje Reuters.

Scott Minerd, szef inwestycji w Guggenheim powołuje się na analizę danych dotyczących rentowności „dziesięciolatek” od lat 80. XX wieku. Wynika z niej, że na początku 2022 roku może ona spadać nawet do minus 0,5 proc. Głównym powodem trendu spadkowego ma być wzrost podaży pieniądza M2, czuli gotówki i depozytów, który sprowadził krótkoterminową stopę praktycznie do zera i który nadal będzie ją obniżał.

- Kiedy pieniądze ze stymulacji i zwrotów podatków zostaną rozdystrybuowane i więcej ich zacznie pracować, inwestorzy zaczną wydłużać zapadalność swoich portfeli obligacji w poszukiwaniu rentowności – napisał Minerd.

Wskazał, że obecnie dominuje przekonanie o wzrostowym trendzie długoterminowych stóp.

- Historia uczy nas czegoś całkiem przeciwnego – podkreślił szef inwestycji w Guggenheim.

Scott Minerd, fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że na zamknięciu we wtorek rentowność obligacji 10-letnich USA wynosiła 1,3982 proc. W ubiegłym tygodniu sięgała najwyżej od roku, dochodząc do 1,614 proc. W marcu 2020 roku spadała nawet do 0,318 proc. kiedy pandemia zaczęła wpływać na globalną gospodarkę.