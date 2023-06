Guindos: kwestia podwyżki stóp we wrześniu pozostaje otwarta

Luis de Guindos Alex Kraus/Bloomberg

Zdaniem Guindosa, ostatnie dane makroekonomiczne jak najbardziej potwierdzają celowość kolejnego zacieśniania podczas lipcowego posiedzenia, gdyż inflacja, przede wszystkim bazowa, czyli pozbawiona czynników poddających się mocnym wahaniom jak żywność i energia (paliwa), pozostaje uporczywie wysoka.

Myślę, że lipcowa podwyżka jest faktem dokonanym — stwierdził Guindos. Dodał, że sprawa decyzji wrześniowej nie jest jasna i pozostaje otwarta.

Decydent przyznał, że wszystko zależeć będzie od zachowania inflacji podczas sezonu wakacyjnego. Dał jednoznacznie do zrozumienia, że EBC musi zdobyć pełne przekonanie, że inflacja bez zagrożeń podąża do celu na poziomie 2 proc. by mógł rozważyć poluzowanie swojej polityki

Debata wśród urzędników EBC na temat tego, kiedy wstrzymać bezprecedensową serię podwyżek stóp, nabiera tempa. Niektórzy zasygnalizowali, że dobrym momentem na pauzę może być okres po lipcowym ruchu, chociaż inni – mając na uwadze trwałą inflację bazową – twierdzą, że jesienią może być potrzebne dalsze zaostrzenie polityki.

Guindos powiedział również, że jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, spowolnienie obserwowane ostatnio w Europie prawdopodobnie będzie kontynuowane w drugiej połowie 2023 r.