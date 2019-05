GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,4 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2019 r. wzrosła o 17,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z marcem br. była wyższa o 7,1 proc. - poinformował w czwartek we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.

"Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była wyższa w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 17,4 proc. oraz z marcem br. o 7,1 proc. (przed rokiem wzrosty - odpowiednio o 19,7 proc. i 1,0 proc.). W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 11,0 proc. w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 24,8 proc." - napisano w komunikacie GUS.



Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu rok do roku o 17,3 proc., natomiast w ujęciu miesięcznym o 7,0 proc.



Urząd statystyczny podał, że w stosunku do kwietnia ub. roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (32,7 proc.). Wzrosty odnotowano również w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (18,2 proc.) oraz w jednostkach zajmujących się budową budynków (3,9 proc.).



"W porównaniu z marcem br. wzrost wartości zrealizowanych robót zaobserwowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach realizujących roboty specjalistyczne – o 10,1 proc., zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,2 proc., a w jednostkach realizujących roboty związane z budową budynków – o 5,8 proc." - czytamy w komunikacie GUS.



Natomiast w okresie styczeń-kwiecień br. największy wzrost (o 23,8 proc.) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (o 10,6 proc.) oraz budową budynków (1,0 proc.).



Według obliczeń GUS wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w kwietniu 2019 r. była wyższa o 14,1 proc. licząc rok do roku (rok temu w kwietniu wzrost w tej kategorii wniósł 21,2 proc.), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 24,1 proc. (przed rokiem o 16,9 proc.).



Podkreślono, że w okresie pierwszych czterech miesięcy 2019 r. wartość robót inwestycyjnych wzrosła o 8,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, zaś w przypadku robót remontowych wzrost sięgnął 15,3 proc. (wobec analogicznych wzrostów o 28,4 proc. i 18,1 proc. w 2018 r.).



Jednocześnie GUS poinformował, że dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 107,7.



"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 14,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,3 proc. wyższym w porównaniu z marcem bieżącego roku" - dodano.