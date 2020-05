GUS: wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych wzrósł o 0,3 proc.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wyniósł 100,3, co oznacza wzrost cen o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w środę.

GUS poinformował, że podany wskaźnik cen służy do dokonywania obliczenia oprocentowania pozostałych do spłacenia części należności Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów z zakresu prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej, regulowanych w formie ratalnej, takich jak: należności z tytułu ceny za zbywane akcje należące do Skarbu Państwa, ceny za zbywane przedsiębiorstwo, czy pozostałej części należności za przeniesienie własności przedsiębiorstwa oddanego uprzednio do odpłatnego korzystania w drodze umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a przejmującym.