GUS: wzrósł ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w październiku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w komunikacie, że ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w październiku 2018 r. wynosi 105,6 proc. i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.



"Składowa odnosząca się do przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na poziomie wyższym odnotowanego we wrześniu, dla budownictwa i handlu detalicznego – zbliżonym, a dla usług – niższym niż przed miesiącem. W skali roku wzrosły wartości składowych dla budownictwa i usług, natomiast obniżyły się dla handlu detalicznego i przetwórstwa przemysłowego" - czytamy w komunikacie.



Jak podaje GUS, wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są nieco wyższe od zgłaszanych przed miesiącem. W skali roku wartość składowej diagnostycznej spadła, a prognostycznej – wzrosła.



W październiku 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, nieznacznie wyższym niż przed miesiącem, co wynika z poprawy ocen bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych. Przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystne niż we wrześniu - podał GUS.



W komunikacie czytamy, że wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w październiku na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w okresie lipiec - wrzesień. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są nieco mniej korzystne niż we wrześniu. Prognozy zatrudnienia są nie-znacznie bardziej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu.



W październiku wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od listopada 2016 r. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieco bardziej korzystne od formułowanych we wrześniu. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny.



Dalej czytamy, że "w październiku wskaźnik ufności w usługach kształtuje się, po raz pierwszy od grudnia ub. r., na ujemnym poziomie. Oceny odnoszące się do ostatnich trzech miesięcy dla ogólnej sytuacji gospodarczej są nieznacznie negatywne, a dla popytu – korzystne. Prognozy popytu są mniej pesymistyczne od przewidywań z września".



W odniesieniu do barier w działalności przedsiębiorstw - GUS podał, że we wszystkich prezentowanych rodzajach działalności najbardziej odczuwane są trudności związane z kosztami zatrudnienia. W porównaniu z październikiem ub.r. najbardziej wzrasta znaczenie bariery związanej z niedoborem pracowników w przetwórstwie przemysłowym i handlu detalicznym oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników w usługach (istotny wzrost znaczenia tej bariery odnotowały również firmy przemysłowe i budowlane).



W budownictwie częściej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu ub. r. w usługach sygnalizowane są problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych, a w budownictwie i handlu detalicznym - zbyt dużej konkurencji na rynku. We wszystkich prezentowanych rodzajach działalności mniej odczuwalna niż w październiku 2017r. jest bariera niedostatecznego popytu (w przetwórstwie przemysłowym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym). Dodatkowo, przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe zgłaszają istotny spadek uciążliwości wynikających z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej - czytamy w komunikacie.



GUS podaje również, że w bieżącym miesiącu wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 87 proc. i jest wyższe niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. Wykorzystanie mocy pro-aukcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe wynosi 82,5 proc. (najwyższe w październiku ostatnich szesnastu lat). Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym odnotowaną producenci odzieży oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – producenci wyrobów farmaceutycznych.