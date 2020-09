Gwałtowna przecena srebra i wybicie z konsolidacji

Poniedziałkowa sesja przyniosła wyraźne tąpnięcie notowań srebra. Cena tego kruszcu zniżkowała o ponad 10%, przełamując w dół ważne wsparcie w okolicach 26 USD za uncję i schodząc do okolic 24,60 USD za uncję. Dzisiaj cena srebra kieruje się jeszcze niżej, obecnie oscylując w rejonie 24 USD za uncję.

Spadek notowań srebra ma ścisły związek z przeceną złota. Niemniej, notowania srebra cechują się większą zmiennością niż ceny złota, co na ogół przekłada się na znacznie intensywniejsze ruchy cenowe w którąkolwiek ze stron.

Warto dodać, że srebro jest częściej niż złoto wykorzystywane w przemyśle, co sprawia, że obawy dotyczące pandemii nieco mocniej przekładają się negatywnie na ceny tego kruszcu. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja na rynku srebra jest – i najprawdopodobniej pozostanie – analogiczna do sytuacji na wykresie cen złota. Oznacza to, że krótkoterminowo notowania znajdują się pod presją podaży, ale w dłuższej perspektywie możliwy jest powrót do zwyżek.