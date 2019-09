Gwarancje i preferencyjne kredyty na rozwój inwestycji

Rozmowa z Jakubem Fularą, dyrektorem biura funduszy UE i programów publicznych w Banku Pekao SA

Bank Pekao SA oferował gwarancje BGK z unijnego programu COSME, odkąd pojawiły się one w Polsce. Ale niedawno wprowadził własne. Co ta zmiana daje klientom?

W tej chwili, jako jedyny bank na rynku, mamy swoją własną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który udzielił nam linii gwarancyjnej. Dzięki niej oferujemy własne i — co najważniejsze — zupełnie bezpłatne gwarancje COSME. Tymczasem w przypadku oferty, która jest na rynku i którą mieliśmy wcześniej, to zabezpieczenie jest płatne 1 proc. kwoty gwarantowanej. Poza tym rynkowy standard zakłada maksymalną wysokość kredytu do 600 tys. zł. Nasz bank zabezpiecza zaś COSME kredyty inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne nawet do 13 mln zł.

Na ile bank szacuje swój udział w rynku kredytów z gwarancjami COSME?

Dzięki umowie z EFI sfinansowaliśmy już kilkadziesiąt różnej wielkości transakcji. Natomiast poprzednia oferta, wynikająca z umowy z BGK, nie była u nas popularna ze względu na cenę i wysokość kredytu. Obecnie Pekao korzysta głównie z dwóch produktów zabezpieczających. Są to gwarancje de minimis BGK, których koszt wynosi 0,5 proc., i nasze COSME.

Jak wygląda procedura przyznawania kredytu z gwarancją COSME?

Wszystko załatwia się w okienku bankowym i z wykorzystaniem standardowej dokumentacji kredytowej, do której dołączamy jedynie klauzule umowne, mówiące o tym, że dług jest zabezpieczony gwarancją.

Czy jest to produkt tylko dla klientów Pekao, czy także firm, które dotychczas nimi nie były?

Zarówno dla naszych klientów, jak i tych, którzy dopiero zamierzają z nami współpracować. Chcemy tą ofertą pobudzić nowe inwestycje, ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kapitału. Dodatkowo od firm działających powyżej trzech lat bank wymaga również niższego wkładu własnego — 10 proc., a nie 20 proc., jak w przypadku oferty bez gwarancji.

Czym się różni kredyt z gwarancją COSME od pomocy de minimis?

De minimis to pomoc publiczna. Polega na tym, że przedsiębiorstwo ma limit 200 tys. euro do wykorzystania w ciągu trzech lat i nie może go przekroczyć. W przypadku COSME takiego limitu nie mamy. Co oznacza, że przedsiębiorca może korzystać z obu tych produktów, np. z de minimis przy kredycie w rachunku bieżącym i z COSME przy kredycie inwestycyjnym.

Jakie przedsiębiorstwa i na jakie cele biorą najczęściej kredyty z gwarancjami COSME?

Przedsiębiorcy biorą je przede wszystkim na inwestycje w parki maszynowe, hale produkcyjne, magazyny, biura. Ale za kredyty z gwarancjami można też kupić wartości niematerialne i prawne, np. znaki towarowe.

W BGK program gwarancji COSME jest zaplanowany do 2020 r., a w Pekao?

U nas gwarancje będą dostępne jeszcze przez ponad dwa i pół roku. Oprócz umowy z EFI stale współpracujemy z BGK i teraz wchodzimy do jego nowego programu — Polska Cyfrowa. Będziemy oferowali gwarancje firmom telekomunikacyjnym. Mamy także gwarancje BGK z programu Biznesmax, z którego inwestujemy w firmy innowacyjne. Od niedawna zabezpieczeniem tym objęte są też projekty mające efekt proekologiczny. Tak finansujemy np. zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Komisja Europejska pracuje właśnie nad kolejną perspektywą finansową. Wiemy, że programy nieco się zmienią, ale gwarancje na pewno nie znikną.

Pekao ma także produkty skierowane do firm z poszczególnych województw.

Podpisaliśmy z instytucjami europejskimi umowy dotyczące tanich linii kredytowych. Dla województwa śląskiego jest to linia Silesia. Dzięki niej firmom, które mają siedziby w tym regionie, oferujemy kredyty w połowie nieoprocentowane. Od niedawna mamy również program w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego oferujemy, dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, tanie kredyty na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w firmach — np. zakup maszyn i urządzeń, które pobierają mniej prądu, na termomodernizację, wymianę oświetlenia, panele fotowoltaiczne itd. — dysponujemy na ten cel kwotą 150 mln zł.

