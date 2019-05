Gwarancje kredytowe BGK na instalacje fotowoltaiczne dla firm

Mikro-, maili i średni przedsiębiorcy, którzy chcą produkować prąd na własne potrzeby, mogą skorzystać z gwarancji kredytowych na instalacje fotowoltaiczne, które uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformował w czwartek prezes BGK Wojciech Hann.

Jak powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej szef BGK, gwarancja Biznesmax jest bezpłatnym zabezpieczeniem kredytu, udzielanym przez BGK przedsiębiorcom, którzy chcą zaciągnąć kredyt na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej. "Górna kwota gwarancji to 2,5 mln euro; przyznawana jest maksymalnie na 20 lat, zabezpiecza do 80 proc. wartości kredytu i polega na dopłacie do odsetek" - wyjaśnił.



Dodał, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne pomogą firmom ograniczyć rachunki za energię.



Wskazał, że gwarancje Banku uzupełniają ofertę banku komercyjnego. "Przedsiębiorca idzie do banku komercyjnego z wnioskiem o kredyt i z wnioskiem o gwarancje. I to bank komercyjny proceduje całość tego wniosku - zarówno o kredyt, jak gwarancje" - mówił.



Dodał, że chodzi o to, by zainteresować mikro-, małych i średnich przedsiębiorców inwestycjami w fotowoltaikę. "Jako odnawialne źródło energii jest dostępna dla mniejszych inwestorów, nie wymaga miliardowych nakładów; może być instalowana również za nakłady mierzone w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych" - podkreślił.



Jak poinformował BGK, Biznesmax "pokrywa wszystkie koszty kwalifikowane związane z samą inwestycją, czyli zakupem instalacji fotowoltaicznych oraz kosztami dodatkowymi, takimi jak doradztwo". "Środki finansowe można także przeznaczyć na montaż oraz wydatki bieżące, związane z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej" - podał BGK. Finansowane są wydatki w kwotach brutto, czyli z VAT.



Wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła w czwartek, że gwarancje bankowe to instrument, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, bo "innowacyjne przedsięwzięcia są obarczone bardzo dużym ryzykiem biznesowym".



Wskazała, że program Biznesmax jest finansowany ze środków unijnych. "To największy instrument finansowy w programie Inteligentny Rozwój. Przeznaczyliśmy na niego 1,2 mld zł i realizowany będzie do końca 2023 r." - wskazała.



Inicjatywa BGK wpisuje się w rządowy program Energia Plus - zaznaczył obecny na konferencji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak. "Mamy obecnie gospodarkę opartą w dużej mierze na energii elektrycznej z węgla. Średnia emisyjność w Polsce jest blisko dwukrotnie wyższa niż w Czechach" - tłumaczył.Podkreślił, że przy rosnących cenach uprawnień do emisji, musi się to negatywnie przełożyć na konkurencyjność polskiej gospodarki.



"Wsparcie dla fotowoltaiki wpisuje się zatem w politykę tworzenia tarczy do ochrony konkurencyjności polskich firm, w tym wypadku branży MŚP, która stanowi większość sektora przedsiębiorstw w Polsce" - zaznaczył. Inne korzyści z uruchomienia tej inicjatywy to - jak podkreślił - czyste powietrze i wykonanie zobowiązań unijnych w zakresie polityki klimatycznej.



"Czysta energia i czyste powietrze są ze sobą nierozerwalnie związane" - przekonywał obecny na konferencji pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. "Każda megawatogodzina wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej to jest 800 kg CO2 mniej w polskim powietrzu" - mówił. Zaznaczył, że dzięki nowemu produktowi BGK "zmniejsza się obawa co do ryzyk związanych z kredytowaniem OZE, zmniejsza się koszt kapitału udzielanego przedsiębiorcy".



"Jeżeli powiążemy wysoką emisyjność polskiej energetyki (...) z pięciokrotnym wzrostem ceny emisji CO2 - w ubiegłym roku to był skok z 5 euro za tonę uprawnień do emisji do dwudziestu kilku euro - to jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie będą korzystać z wszystkich instrumentów wsparcia, żeby instalować sobie na terenach, dachach swoich firm instalacje, które prowadzą do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną, a polskiemu państwu pomogą obniżyć rachunki za emisję dwutlenku węgla, pomogą też oczyścić powietrze" - podkreślił. Woźny jest przekonany, że to bardzo ważny krok "na drodze do +rozszywanie+ atrakcyjnej fotowoltaiki po Polsce".