Gwiazda NBA zarobiła miliony na inwestycji w Coinbase

Kevin Durant, koszykarz Brooklyn Nets, powiększył ponad 50-krotnie kapitał inwestując cztery lata temu w akcje Coinbase, największej amerykańskiej giełdy kryptowalut, która w środę zadebiutowała na Nasdaq.

Thirty Five Ventures, firma prowadzona przez Duranta i jego biznesowego partnera Richa Kleimana zainwestowała w 2017 roku w akcje Coinbase. Ich wartość wzrosła ponad 50-krotnie. To jak dotąd największy zwrot z inwestycji osiągnięty przez firmę, w której 15 zatrudnionych na cały etat ludzi pracuje nad pomnażaniem pieniędzy zarabianych przez Duranta na grze w koszykówkę oraz kontraktach medialnych i sponsorskich. Coinbase był jednym z ok. 50 startupów, w które zainwestowało Thirty Five Ventures. Jest wśród nich m.in. Robinhood, który zrewolucjonizował handel na amerykańskich rynkach akcji i także szykuje się do wejścia na giełdę.