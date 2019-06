Michael Douglas wziął udział w reklamie w stylu trailera filmowego, aby w końcu sprzedać swoją posiadłość na Majorce.

Douglas stara się sprzedać posiadłość s’Estaca już od pięciu lat. Początkowo chciał za nią 55 mln EUR, ale brak zainteresowania skłonił go do obniżenia ceny do 28,9 mln EUR. Ponieważ i to nie zadziałało, aktor postanowił zachęcić do kupna podkładając głos do filmu promocyjnego pracującej dla niego niemieckiej agencji nieruchomości Engel & Völkers.