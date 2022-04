Gwiazdy tenisa i Formuły 1  zainteresowane nabyciem Chelsea

Słynna tenisistka Amerykanka Serena Williams, 23-krotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema oraz kierowca Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton mieli dołączyć do jednego z konsorcjów zainteresowanych nabyciem piłkarskiego klubu Chelsea Londyn.

Według anonimowych źródeł, do których dotarło CNN, Williams i Hamilton mieli dołączyć do konsorcjum byłego prezesa British Airways Martina Broughtona. Współpracuje on m.in. ze słynnym biegaczem, a obecnie szefem światowej federacji lekkiej atletyki Sebastianem Coe oraz Joshem Harrisem i Davidem Blitzerem, którzy są właścicielami sportowych klubów w USA, w tym drużyny koszykarzy NBA Philadelphia 76ers.