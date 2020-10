H&F ma zgodę UOKiK na przejęcie CRE Polskie ePłatności

Fundusz H&F z Kajmanów może przejąć Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności, transakcja nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, porządku ani zdrowia publicznego - orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pierwszej decyzji z zakresu kontroli inwestycji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny cytowany w środowym komunikacie zaznaczył, że przepisy dotyczące kontroli inwestycji mają chronić najważniejsze polskie spółki przed przejęciami, jednocześnie nie mogą one blokować ważnych dla kraju inwestycji zagranicznych. "Dlatego większość spraw będzie kończyła się szybko. Tak właśnie było w przypadku naszej pierwszej decyzji. Przeprowadzone postępowania wykazały, że transakcja nie będzie miała negatywnego skutku dla interesów państwa" – podkreślił, odnosząc się do przejęcia Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności przez Fundusz H&F z Kajmanów.

Jak wskazał UOKiK, H&F Corporate Investors VIII kontroluje spółki portfelowe prowadzące działalność w sektorach usług internetowych, specjalistycznego oprogramowania dla biznesu, usług medialnych i finansowych; Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności zajmuje się m.in. przetwarzaniem transakcji bezgotówkowych w terminalach płatniczych oraz ich sprzedażą i wynajmem.

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do transakcji. Analiza Urzędu pokazała, że przejęcie nie stwarza zagrożenia w zakresie dostępu do szczególnych technologii lub oprogramowania. To pierwsza decyzja UOKiK w ramach jego nowych uprawnień do ochrony spółek o strategicznym znaczeniu.

Urząd przypomniał, że prawo dotyczące kontroli inwestycji to część rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. "Przyjęcie tych przepisów wynika z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i ryzykiem przejęcia polskich spółek ważnych dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego przez podmioty spoza UE, EOG i OECD" - wyjaśnił UOKiK. To rozwiązanie wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech oraz istniejących w innych krajach, takich jak Francja czy Włochy.