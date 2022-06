Habeck: Putin chce podkopać liberalną demokrację od środka

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck powiedział w wywiadzie dla Der Spiegel, że Niemcom grozi niedobór gazu jeśli dostawy z Rosji nadal będą tak niskie jak obecnie, co może zagrozić działalności firm z niektórych branż, informuje Reuters.

- Firmy mogą wstrzymać produkcję, zwalniać pracowników, załamią się łańcuchy dostaw, ludzie będą się zadłużać aby zapłacić za ogrzewanie, staną się biedniejsi – powiedział Habeck podkreślając, że to część strategii Władimira Putina mającej prowadzić do wywołania podziałów w Niemczech. – To najlepsze przygotowanie gruntu pod populizm, którego celem jest podkopanie naszej demokracji liberalnej od środka – dodał.