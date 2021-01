Londyńskie Heathrow straciło w 2020 roku zajmowane od wielu lat pierwsze miejsce wśród europejskich lotnisk pod względem liczby pasażerów. Wpłynęły na to ograniczenia w podróżowaniu wywołane pandemią koronawirusa, które w Wielkiej Brytanii były szczególnie rygorystyczne.

Nowym liderem zostało otwarte w 2019 roku lotnisko w Stambule, które obsłużyło 23,4 mln pasażerów. Ruch na Heathrow, które zajęło drugie miejsce, spadł rok do roku o 73 proc. Trzecim co do wielkości portem lotniczym w Europie było w 2020 roku lotnisko Paryż-Roissy-Charles de Gaulle.

Pandemia i wynikające z niej ograniczenia w podróżowaniu od marca dotykają europejskie linie lotnicze. Nacisk na zastąpienie specyficznych dla kraju krawężników wjazdowych testami przed lotem osłabł wraz ze wzrostem liczby bardziej zakaźnych szczepów w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Rygorystyczne brytyjskie przepisy związane z kwarantanną dla przyjezdnych również zniechęcały do podróży do Londynu. W zeszłym tygodniu rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Wstrzymano wszystkie loty z Ameryki Południowej i rozszerzono wymóg poddania się samoizolacji na podróżnych ze wszystkich krajów świata.