Heineken odnotował wzrost sprzedaży w I kw.

Wolumen piwa Heinekena wzrósł o 5,2 proc. w ujęciu organicznym, co jest wynikiem lepszym od średniej szacowanej przez analityków na poziomie 4,6 proc., poinformował holenderski browar.

W pierwszym kwartale 2022 roku o ponad jedną trzecią wzrosły również przychody Heinekena. Było to możliwe głównie dzięki podwyżkom cen. Zysk browaru wyniósł 417 mln USD, co jest wynikiem znacznie lepszym od zeszłorocznych 168 mln EUR.

Wyniki Heinekena pokazują powrót konsumentów do zwyczajów sprzed pandemii, kiedy to często odwiedzali oni bary i restauracje. Dyrektor generalny Dolf van den Brink zauważył, że odbicie popytu ,,i tak jest utrudnione przez przez wojnę wywołaną przez Rosję na Ukrainie, a co za tym idzie rosnące koszty łańcucha dostaw’’. CEO dodał, że w związku z tym możliwe jest ,,dalsze podnoszenie cen produktów Heinekena’’.