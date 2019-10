Hiperkonwergencja – data center przyszłości

Nowatorskie i postępowe organizacje coraz częściej sięgają po możliwości oferowane przez centra danych. Ich infrastruktura opiera się na połączeniu fizycznych komponentów takich jak: serwery, macierze oraz sieci. Taka koncepcja jest niestety bardzo kosztowna w utrzymaniu. Rozwiązaniem przyszłości jest rozwój infrastruktury hiperkonwergentnej.

Tradycyjna architektura firmowego IT oddziela elementy systemu, które obsługują przetwarzanie, od tych, które odpowiadają za sieć albo zarządzają pamięcią masową. Architektura hiperkonwergentna działa inaczej – łączy wszystkie potrzebne zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, pamięci masowej oraz sieciowe w zintegrowaną logicznie jednostkę, którą zwykle określa się mianem „węzła”. Każdy z węzłów jest zintegrowaną, standardową jednostką sprzętową, zaprojektowaną i obsługiwaną przez jednego dostawcę oraz kontrolowaną za pośrednictwem warstwy oprogramowania. Jeden węzeł łatwo połączyć z innymi, dzięki czemu powstają klastry. Taka architektura jest odporna na awarie oraz oferuje wysoką wydajność.

Wdrożenie hiperkonwergencji umożliwia szybsze, lepsze i prostsze zarządzanie skomplikowanymi procesami IT. Zapewnia większą elastyczność i skalowalność procesów i jest krokiem na drodze do pełnego zautomatyzowania działań centrów danych. Hiperkonwergencja pozwala zrezygnować z tradycyjnych podziałów w systemach IT i oparcie się w dużej mierze na warstwie oprogramowania.

Korzyści dla biznesu

Wdrożenie hiperkonwergentnych rozwiązań ma dużo zalet. Przede wszystkim pozwala na prostsze zarządzanie całymi systemami, które jest scentralizowane u jednego dostawcy. Do tej pory środowisko IT budowało zwykle kilka lub nawet kilkanaście oddzielnych modułów – urządzeń, aplikacji, itp. Infrastruktura hiperkonwergentna opiera się na wykorzystaniu pojedynczego, zunifikowanego interfejsu, który zostaje zaimplementowany do rozwiązań już wykorzystywanych w firmie. Dzięki wdrożeniu hiperkonwergencji firma ogranicza koszty zarządzania i przede wszystkim może bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zasoby.

W odróżnieniu od tradycyjnej infrastruktury, która wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, procesy hiperkonwergentne są uproszczone i angażują mniej zasobów, a specjaliści IT mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak: projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań czy zaspokajaniu potrzeb biznesowych firm.

Architektura hiperkonwergentna ułatwia także wdrażanie aplikacji. Firma zyskuje większą przestrzeń dla innowacji i może szybciej uruchamiać i prowadzić nowe projekty. Czas, jaki upływa pomiędzy pojawianiem się dobrego pomysłu a wydobyciem z niego wartości, staje się krótszy. Co ważne, systemy hiperkonwergentne można wdrożyć w znacznie krótszym czasie niż tradycyjne systemy IT.

Jaki model wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań hiperkonwergentnych. Jednym z wiodących dostawców jest Komputronik Biznes, który oferuje swoim klientom możliwość przetestowania usługi zanim zdecydują się na jej wdrożenie. – Naszym partnerom biznesowym dajemy możliwość zapoznania się z rozwiązaniem VxRail. Jego największymi zaletami są: skalowalność, prostota i szeroki wachlarz usług wsparcia. Rodzina urządzeń́ VxRail to sprawdzony, oparty na blokowym systemie danych, zdefiniowany software’owo system. Dzięki temu jest nawet pięć razy bardziej wydajny od innych urządzeń́ konwergentnych – mówi Andrzej Zieliński, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży Komputronik Biznes.

VxRail działa w oparciu o silnik vSAN, który łączy wszystkie elementy w logiczną całość. Konstrukcja oparta na urządzeniu umożliwia skalowanie pojemności i wydajności nie zakłócając pracy sytemu. Konfiguracja VxRail Appliance mogą zaczynać się od kilku wirtualnych maszyn i skalować aż do tysięcy, w zależności od specyfikacji klienta. – VxRail daje możliwość zarządzania nawet najbardziej rozbudowanymi strukturami z jednego miejsca. Możemy sobie wyobrazić, że osoba znajdująca się w głównej siedzibie firmy zarządza zdalnie całą siecią kilkuset oddziałów – komentuje Andrzej Zieliński.

Dostępne w Komputronik Biznes rozwiązanie wyposażone jest w 4 nody serwerowe w konfiguracji Intel Gold 6138 20C/40T, 4x32GB RAM, 800GB SSD Cache, 3x 1,92T SSD Capacity każdy. Każdy z nodów jest w całości oparty o dyski SSD co gwarantuje najwyższą wydajność i umożliwia ich zastosowanie jako platforma testowa dla najbardziej wymagających aplikacji.

- Łączna przestrzeń otrzymana z dysków SSD to około 11,5 TB. Na cały klaster przypada aż 512 GB pamięci oraz 80 core’ów procesorów zamontowanych w 4 nodach. Cały system posiada parametr FTT-1, co oznacza, że jest odporny na awarie jednego z nodów. Dzięki temu ewentualna awaria jednego nie będzie miała żadnego wpływu na pracę systemu. Do nodów VxRaila dobraliśmy dwa przełączniki sieciowe klasy enterprise model S4048. Zapewnią one zarówno redundancję na wypadek awarii jak również odpowiednią wydajność przy włączeniu systemu do infrastruktury klienta. Naszym klientom oferujemy także wsparcie certyfikowanych inżynierów, którzy pomogą wdrożyć rozwiązanie – komentuje Andrzej Zieliński.

Rozwiązanie VxRail z powodzeniem sprawdza się przy środowiskach wirtualnych, prowadzeniu zdalnego biura, a także przy aplikacjach biznesowych i środowiskach testowych.