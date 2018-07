Historyczny wyczyn niemieckiej energetyki odnawialnej

Niemieckie farmy wiatrowe i słoneczne po raz pierwszy w historii przebiły węgiel brunatny i węgiel kamienny jako źródła energii elektrycznej, co jest sygnałem, że rynek zaczyna poważnie odchodzić od najbrudniejszych paliw kopalnych.

Miks energetyczny w największej europejskiej gospodarce osiągnął punkt zwrotny, kiedy wytwarzanie czystej energii wzrosło o 10 proc. do 118 mld kilowatogodzin w czerwcu 2018 r., poinformowała we wtorek federacja BDEW. W ujęciu procentowym było to 36,3 proc.

Zobacz więcej Energetyka wiatrowa, wiatraki fot. Bloomberg

Z kolei udział węgla w rynku spadł o 10 proc. od 2017 r. do 114 mld kilowatogodzin, co stanowi 35,1 proc. Pozostałe źródła to gaz ziemny (12,3 proc.), energetyka jądrowa (11,3 proc.) i pozostałe (5,0 proc.).

Stopniowe wyjście z energetyki węglowej jest już w pełnym biegu – ocenia federacja z siedzibą w Berlinie, która reprezentuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w tym RWE AG i EON SE.

Odnawialne źródła energii są w trakcie zwycięskiego marszu, ale potrzebujemy pilniej niż kiedykolwiek przyspieszyć rozwój sieci – dodaje BDEW.

Priorytet przyznany czystej energii w niemieckiej sieci energetycznej wraz z rosnącymi kosztami zezwoleń na emisję dwutlenku węgla pomogły usunąć węgiel z koszyka energetycznego.

Według przyjętych przez niemiecki rząd ustaleń, około 50 proc. aktualnej mocy pozyskiwanej z węgla musi zostać wycofane z sieci do 2030 r. aby zrealizować cel redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym.