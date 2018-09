Hiszpania anulowała sprzedaż 400 bomb Arabii Saudyjskiej

Nowy socjalistyczny rząd Hiszpanii postanowił anulować umowę z 2015 roku na sprzedaż Arabii Saudyjskiej 400 bomb kierowanych laserem. Mogły się do tego przyczynić niedawne wydarzenia w Jemenie, gdzie w nalotach zginęło m.in. 40 dzieci.

Rzecznik hiszpańskiego resortu obrony zapowiedział, że Hiszpania odda Arabii Saudyjskiej 9,2 mln EUR zapłacone dotychczas z tytułu kontraktu podpisanego przez poprzedni rząd konserwatystów. Nie chciał wypowiadać się na temat powodów anulowania umowy.

Według mediów, do zerwania kontraktu przyczyniły się niedawne doniesienia z Jemenu, gdzie koalicja, której przewodzi Arabia Saudyjska, walczy z lokalną szyicką partyzantką Huti. W sierpniu w wyniku przeprowadzonego przez koalicję nalotu doszło do znaczących ofiar wśród cywilów. Zginęło m.in. 40 dzieci. Wywołało to falę krytyki na świecie, a Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do przeprowadzenie „wiarygodnego i transparentnego” dochodzenia.

Amnesty International poinformowało, że Hiszpania jest jednym z większych dostawców broni do Arabii Saudyjskiej.