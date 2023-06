Hiszpania pierwsza w Europie przekroczy 50 proc. produkcji energii z OZE

Rystad Energy prognozuje, że Hiszpania będzie pierwszą z pięciu największych europejskich gospodarek, która będzie produkowała 50 proc. energii z odnawialnych źródeł (OZE). Stanie się to już w tym roku, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że Hiszpania już jest liderem w dziedzinie OZE, dzięki inwestycjom, których dokonała przez minioną dekadę. Rystad Energy zwraca uwagę, że do naziemnych elektrowni wiatrowych, które dostarczają już ponad 20 proc. energii w kraju, w ostatnim czasie dołączyły powstające w szybkim tempie elektrownie słoneczne. To, wraz z polityką rządu, który chce, aby udział OZE w produkcji energii sięgnął 74 proc. do 2030 roku, pozwoli Hiszpanii przekroczyć granicę 50 proc. już w tym roku.