Hiszpania: wzrost pensji minimalnej z niewielkim wpływem na zatrudnienie

Jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu Banku Hiszpanii, historyczna, 22-procentowa podwyżka płacy minimalnej z 2019 roku doprowadziła do zmniejszenia zatrudnienia o zaledwie 1 proc. To znacznie mniej niż przewidywali niektórzy analitycy, pisze Reuters.

Podwyżka zatwierdzona przez socjalistyczny rząd Pedro Sancheza dwa lata temu była w tym czasie jedną z najwyższych, jaką kiedykolwiek zrealizowano w kraju rozwiniętym. Ze względu na wysokie bezrobocie i dominujące na rynku pracy niskopłatne stanowiska, wielu ekonomistów obawiało się dramatycznego wpływu tej decyzji na zatrudnienie.

W raporcie Banku Hiszpanii stwierdzono, że wzrost płac doprowadził do niewielkiej redukcji miejsc pracy mieszczącej się w przedziale od 90 do 145 tys. stanowisk, co stanowi ok. 1 proc. ogółu. Hiszpański rząd zatwierdził kolejną podwyżkę, o 5,5 proc., w 2020 roku i ustanowił płacę minimalną na poziomie 1108 euro miesięcznie. Zasugerował wówczas, że kwota ta będzie rosła co roku, jednak plany zostały zawieszone na czas pandemii.